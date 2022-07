Catarroja homenatja a Naomí Magraner pels seus grans triomfs en gimnàstica rítmica

Amb tan sols 7 anys Naomi Magraner és una de les grans promeses de l’esport a Catarroja i des de la regidoria d’Esports s’ha volgut reconéixer els seus primers grans passos en la gimnàstica rítmica

. El Club de Gimnàstica Rítmica de Catarroja és un bressol de grans esportistes que des d’edats molt primerenques s’introdueixen en la pràctica esportiva en el nostre municipi. Un treball a promoure l’activitat física en els més joves que es tradueix en una escola de talent esportiu en el nostre municipi que hui ha vist com una de les seues deixebles ha sigut reconeguda dins del cicle de reconeixements que està portant a terme la regidoria d’Esports. Així doncs, Naomí Magraner, campiona Autonòmica en la seua categoria benjamí mitjà, ha rebut de les mans de la vicealcaldessa, Lorena Silvent, i el regidor d’esports, Alejandro García, un xicotet homenatge i reconeixement al seu esforç i dedicació en un acte on ha estat acompanyada per les seues companyes del Club de Gimnàstica Rítmica de Catarroja.

Naomí Magraner, campiona Autonòmica en la categoria benjamí mitjà

“Catarroja compta amb un gran referent a nivell autonòmic en la gimnàstica, gràcies a la gran tasca del Club de Gimnàstica Rítmica de Catarroja que exemplifica tots els valors de l’esport alimentant una xicoteta família d’esportistes que tenen el seu primer contacte amb l’activitat física en el club i que generen grans campiones com Naomi.”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.

La gimnasta, Naomi Magraner, es va proclamar recentment campiona provincial i autonòmica de gimnàstica rítmica en categoria benjamí mitjà. Amb la seua trajectoria en l’equip demostra un talent natural i un esforç implícit en el món de l’esport i en la seua disciplina especialment. La regidoria d’Esports ha volgut tindre un detall amb ella entregant-li un reconeixement en forma de placa i un xicotet obsequi que també han rebut les seues companyes que li han acompanyat a l’acte. D’igual forma, tant ella com els seus familiars han mantingut una xarrada amb la vicealcaldessa, Lorena Silvent i el regidor d’esports, Alejandro García, per a acostar-los la seua evolució esportiva i la del seu club. Des del consistori, a més se’ls ha brindat tota la col·laboració que estiga al seu abast per a aconseguir els seus objectius.