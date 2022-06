Alaquàs va representar Espanya en diferents categories de la selecció

Els socis del club Alaquàs Caiac Polo continuen collint grans èxits a nivell internacional. Un total de sis esportistes del club així com 1 seleccionador van representar Espanya en el Campionat Internacional ECA de caiac Polo celebrat a Milán els dies 28 i 29 de maig.

Per una banda, els joves Josep Murillo i Diego Guinot van representar Alaquàs com a membres de la selecció espanyola sub 21 de caiac polo i van aconseguir junt amb la resta de l’equip masculí, la medalla de plata i el subcampionat del torneig.

Murillo és d’Alaquàs, té 17 anys i tot i la seua joventut ja havia destacat en categoria autonòmica en diversos campionats nacionals per les categories per les quals ha passat: sub16 i sub21. Diego Guinot és de Burriana i forma part del club d’Alaquàs des de fa dos anys. En molt poc temps ha aconseguit entrar en la selecció nacional sub21 i emportar-se la medalla a Alaquàs. Són exemples d’esportistes joves que treballen de valent per a entrar en la selecció final del proper campionat del món que se celebrarà a França.

Gonzalo García i Iván Hoyo van aconseguir amb la selecció espanyola absoluta masculina el quart lloc. Els dos busquen entrar en la selecció final que representarà Espanya en els World Games que enguany se celebraran a Alabama (EE.UU.) així com en el Campionat del Món a França.

Per la seua banda Núria Cañas va ser convocada amb la selecció espanyola absoluta femenina amb la qual va obtindre un cinqué lloc. Un equip renovat i amb moltes ganes que augmenta el nivell i que continuarà lluitant per al proper Campionat del Món a França i posicionar-se entre les millors del món.

Per últim, l’equip sub21 femení dirigit pel seleccionador local Sergio García i representat per la jugadora Ariadna Hoyo van aconseguir la desena plaça competint en la categoria sénior femenina i lluitant també per a participar en el campionat mundial.