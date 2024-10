Comença a Alzira la tardor literària

Ahir s’inauguraren les Jornades literàries que precedeixen la celebració dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

A través d’una conversa amb diversos convidats es va reflexionar sobre la trajectòria dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira i les claus de la seua continuïtat fins al moment, amb 36 anys d’història.

A la conversa participaren els professors Salvador Bataller, el mestre i exdirector de la Fundació Bromera Josep A. Fluixà i el professor i exregidor Alfred Aranda, tots tres coneixedors en primera línia d’esta trajectòria. Junt amb ells compartiren taula la professora i divulgadora, Pura Santacreu i el regidor de cultura, Israel Pérez.

La conversa naix en un context de canvi i revolució en el model de celebració d’estos premis, principalment pel canvi d’imatge i per la transformació del lliurament, fins ara un sopar literari que reunia prop d’un miler de persones, a una nova aposta per tornar els Premis al cor de la ciutat.

Amb la celebració del lliurament dels premis al Gran Teatre i la celebració posterior a la Gallera i a la Casa de la Cultura amb un acte obert al públic i amb la participació d’artistes del món cultural valencià. A més, també s’ha avançat la possible retransmissió del lliurament a través de la televisió valenciana.

Enguany a més tots els premis es donaran a conéixer en la mateixa gala de lliurament el pròxim 8 de novembre, una gala que enguany sumarà un nou premi, el Guardó Didín Puig a la trajectòria social i cultural patrocinat per Caixa Popular i que s’escollirà per votació popular. https://info.bromera.com/premididinpuig.

Enguany els candidats són el grup musical La Fúmiga, la companyia Albena i la plataforma Xúquer Viu.

Les jornades culturals continuaran al llarg de les pròximes setmanes fins al lliurament de premis amb diverses propostes.

Dijous 17 d’octubre, a els 19 h al Cercle alzireny La Gallera

La cultura de l’esmorzar valencià: 10 anys del Cacau d’Or

L’esmorzar s’ha consolidat com l’acte social per excel·lència dels valencians, tal com ho demostren els Premis Cacau d’Or, que enguany arriben al 10é aniversari. Paco Alonso, també conegut com a Paco a la Naranja, és el periodista impulsor d’aquest fenomen que compartirà amb tots els assistents.

Dijous 24 d’octubre

A les 18.30 h a la Casa de la Cultura d’Alzira.

Exposició: Maria Ibars, un paisatge de paraules. Escriure i viure a l’ombra del Montgó

L’exposició itinerant «Maria Ibars, un paisatge de paraules. Escriure i viure a l’ombra del Montgó» es podrà visitar fins al 31 d’octubre. La mostra, organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i comissariada per Carles Mulet i Rosa Seser, està formada per dotze panells que radiografien la vida i l’obra de l’escriptora nascuda a València, però vinculada a Dénia.

Els dotze plafons expositius han sigut dissenyats per l’estudi Espirelius i mostren al públic una obra que va ser escrita en un temps difícil. Un homenatge a la vàlua immanent i a la contribució al conreu literari de la nostra llengua durant el franquisme.

A les 19 h. a l’auditori de la Casa de la Cultura

Pòdcast en directe: «Deparkineo»

«Deparkineo» és el pòdcast de les periodistes valencianes Carmen Alonso, Maria Devesa i Marta Meneu. Una proposta en format conversacional fet per i per a gent jove que parla de diversos temes d’interés.

En esta edició de les jornades, un dels episodis de la temporada es gravarà a la Casa de la Cultura d’Alzira amb convidats molt especials i un grapat de sorpreses.

Dimecres 30 d’octubre a les 18 h Casa de la Cultura d’Alzira.

Animació lectora: El monstre Petorro

Al poble d’Espantacriatures, un monstre somia amb ser el més temible de tots. Però quan li arriba l’oportunitat de fer plorar de por les seues primeres víctimes, els nervis li fan una mala passada i… PRUUUF!, se li escapa un pet ben sorollós que, més que por, provoca rialles. Podrà aquest peculiar monstre trobar el seu lloc en el món dels sobresalts? Prepara’t per a esclafir a riure amb el monstre Petorro!

Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna.

Dijous 7 de novembre a les 19 h a la Casa de la Cultura d’Alzira.

30 anys del Premi Europeu de Divulgació Científica

El Premi Europeu de Divulgació Científica està d’aniversari i, per això, la periodista Reis Juan conversarà amb algunes de les persones més vinculades a la seua trajectòria. Hi intervindran el catedràtic en bioquímica Juli Peretó i l’actual directora de la col·lecció, Carolina Moreno. A més, es presentarà el llibre Un món magnètic. L’omnipresència dels imants, de Francesc Lloret, guanyador de l’última edició.

Divendres 8 de novembre

A les 20 h al Gran Teatre d’Alzira.

LLIURAMENT DE PREMIS

Acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2024 al Gran Teatre d’Alzira, presentat per Maria Juan i amb actuacions de Niuss, Mireia Vives, Andreu Valor i Noèlia Pérez.

Entrades a la venda a través del web de Bromera. El preu de l’entrada serà de 3 euros i part de la recaptació es destinarà a Creu Roja.

Després tindrà lloc el tradicional sopar al cercle cultural Alzireny, La Gallera. Els tiquets, que inclouen entrada al Gran Teatre i sopar, es podran adquirir també al web de Bromera.

A les 23 h. Celebració dels PLCA 2024

La nit dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira es tancarà amb l’actuació de Choriza May i DJ Xúquer a la Casa de Cultura d’Alzira.

Vine i celebra amb nosaltres la nit de les lletres valencianes!

Entrada lliure