La creu de terme, d’estil gòtic, de Meliana, coneguda com creu de la Victòria i posteriorment com creu de la Misericòrdia, figura en el primer lloc en la relació de béns municipals.

Per acord de la Junta de Govern Municipal de 8 de maig de 1981, l’Ajuntament de Meliana la va cedir en qualitat de dipòsit a la parròquia dels Sants Joans de Meliana per a la seua exhibició, en no tindre l’Ajuntament un espai propi adequat.

Ara, Compromís per Meliana ha presentat una moció perquè la creu s’incorpore a la col·lecció museogràfica permanent, reconeguda en febrer de 2018 per la Generalitat Valenciana, i passe a exhibir-se a l’espai expositiu del Centre Cultural Rausell.

Com explica Joan Orts, portaveu de Compromís per Meliana: “És el moment perquè la creu gòtica de terme de Meliana s’exhibisca amb el conjunt de la col·lecció museogràfica permanent d’art de Meliana que s’exposa al Centre Cultural Rausell, pel seu valor historicoartístic i també perquè és el bé que figura en primer lloc en la relació de béns municipals ”. Des del 1981, la creu s’exhibeix, en règim de dipòsit, a la parròquia dels Sants Joans de Meliana.

En la moció, es fa referència a l’acord de cessió de la Junta Local de Govern, de 8 de maig de 1981, de cessió de la creu gòtica de terme: “La Comissió acorda, per unanimitat, que provisionalment s‘exhibisca a l‘església parroquial, en qualitat de dipòsit, fins que l‘Ajuntament se‘n pronucie sobre l‘emplaçament definitiu”. Fins a principi del 2015, l’Ajuntament de Meliana no disposava d’un espai expositiu adequat i permanent, que es genera amb la col·lecció MOSMEL (Mostra d’art de Meliana). Un espai que, per acord plenari de 30 de març de 2017, passa a anomenar-se Centre Cultural Rausell.

Prèviament, com recorda el portaveu valencianista: “El 26 de novembre de 2015, l’Ajuntament va acordar l’encomana de la gestió i la dinamització de l’espai i del patrimoni artístic municipal a l’Institut Municipal de Cultura”. Fruit d’aquesta gestió, per Resolució de 6 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es reconeix aquesta col·lecció com a col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. Un reconeixement oficial a la col·lecció d’obres de pintura, escultura, fotografia i obra gràfica, la majoria de les quals s’exposen de manera permanent en diferents espais del Centre Cultural Rausell, amb un règim de visites i d’obertura al públic estable concentrat, principalment, durant els caps de setmana.

Per això conclou Orts:“L’Ajuntament de Meliana disposa ja d’un espai municipal, reconegut per la Generalitat Valenciana, el Centre Cultural Rausell, on s’exposa de manera permanent una part molt important del seu patrimoni artístic municipal, la col·lecció Mosmel. Entenem, per tant, que és el moment perquè siga al dit espai on s’expose la creu gòtica de Meliana”. Un espai obert al públic on es garanteix la conservació i la contemplació completa de la també coneguda com a creu de la Victòria o de la Misericòrdia.