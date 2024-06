Les Falles 2025 d’Alzira viuen un dels episodis més tensos que es recorden en relació amb el procés de selecció de candidates.

L’elecció serà demà a les 19:30 al Gran Teatre d’Alzira.

El passat dimecres, en una reunió urgent i extraordinària, els presidents de les comissions falleres van expressar als dirigents de la Junta Local les seues reserves sobre la idoneïtat de les dos candidates a Fallera Major, Ana María Justo i María José Alcázar.

La Junta Local Fallera ha comunicat a les candidates la preocupació dels presidents i ha deixat en les seues mans l’elecció de retirar la candidatura o continuar amb el procés de selecció, que no es pot interrompre perquè es tracta d’un concurs públic amb bases i terminis que s’han de complir.

Una elecció fallida significaria que la representació d'Alzira recauria únicament en la Fallera Major Infantil i la seua cort, una situació inèdita a Alzira.

Si els presidents voten en blanc, existeixen normes per a desempatar; si tots els vots són nuls o abstencions, no hi hauria Fallera Major. La Junta Local està preparada per assumir qualsevol decisió que prenguen els presidents, respectant així la voluntat dels electors.