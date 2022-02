L’oficina ATÉN ha habilitat una cua diària única per a facilitar els tràmits telemàtics al col·lectiu de majors

L’Ajuntament de Cullera aposta per millorar l’atenció a les persones majors. Amb este objectiu l’oficina ATÉN ha creat una cua diària d’atenció preferent, de dilluns a divendres de 8.30 a 18h de forma interrompuda, perquè les persones jubilades del municipi puguen realitzar alguns tràmits telemàtics amb major facilitat.



«Cal ser solidaris amb el col·lectiu dels nostres majors. L’actual equip de govern municipal és sensible a totes les demandes que ens venen formulant», ha assegurat Marta Tur, regidor delegada de la Tercera Edat de l’Ajuntament de Cullera.



«Som conscients de les dificultats que tenen molts dels nostres majors a l’hora de realitzar tràmits telemàtics i el que volem és facilitar-li’ls, que no se senten exclosos per la bretxa digital”, ha afegit Tur.



Els tràmits que es podran fer són els més demandats per les persones jubilades: la ‘Targeta del Major’ de la Generalitat i els viatges del IMMSERSO, en concret el programa de ‘Vacances Socials’ i el de termalisme.



Cal assenyalar que la sol·licitud dels viatges de l’IMSERSO és una activitat que anteriorment es realitzava des de les agències de viatges però que en els últims anys ha passat a ser gestionat pels propis consistoris.



Les persones majors que acudisquen a l’oficina del ATEN per a realitzar estos tràmits seran ateses per ordre d’arribada en la cua preferent habilitada expressament per a ells.