Cullera, un destí turístic segur

Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Bombers i el servei de socorrisme participen en una exhibició al passeig marítim per mostrar els seus recursos

L’Ajuntament iniciarà una nova campanya perquè la tercera edat tinga mecanismes per identificar i evitar ciberdelictes

Una àmplia trobada de distints cossos de seguretat ha omplit el passeig marítim de Cullera d’una autèntica mostra dels mitjans de seguretat amb els que compta la ciutat. Una jornada impulsada per la Policia Local de Cullera en la qual també han participat distintes unitats de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Protecció Civil, el Consorci Provincial de Bombers de València i el servei de socorrisme de les platges del municipi.

L’extens dispositiu d’agents, vehicles especials i recursos, junt amb una sèrie d’exhibicions d’unitats específiques com la Unitat Canina o el simulacre de rescat coordinat entre la Unitat Dron de la Policia Local junt amb els socorristes, han mostrat la gran capacitat de Cullera per oferir un turisme segur.

I és que la capital turística de la Ribera compta cada vegada amb major personal, major equipament, unitats més especialitzades i majors recursos en el cos de la Policia Local. Entre les especialitats d’aquesta trobada han estat motoristes i patrulles, la Unitat Canina, agents de medi ambient, unitat de mitjans aeris amb drons, la Unitat de Policia Judicial de trànsit, l’Agent Tutor i la unitat contra la violència de gènere.

De fet, recentment s’han incorporat 10 nous agents a la plantilla i prompte es reforçarà amb 6 noves places per comissió de servei.

Combatre la ciberdelinqüència

Altra de les prioritats que treballarà l’Ajuntament de Cullera per millorar la seguretat del seu veïnat és la de combatre la ciberdelinqüència. Properament, a partir de la tardor es dissenyarà una campanya i cursos de formació dirigits a gent major perquè siguen conscients de les perillositats dels delictes que s’escometen principalment a través dels telèfons mòbils, com fraus per correu electrònic o internet, robatoris de dades financeres, fraus d’identitat i ús fraudulent d’informació personal, phishing, etc.

Una campanya que es durà a terme ja que, segons dades del Ministeri de l’Interior, els delictes d’aquesta tipologia han augmentat més d’un 40% en els darrers anys i el consistori pretén donar les eines necessàries perquè la ciutadania siga capaç d’identificar les presumptes estafes i evitar-les.