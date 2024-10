Cultura anuncia les nominacions als Premis IVC a les Arts Escèniques Valencianes

Un total de 139 espectacles han concorregut enguany a alguna de les 21 categories a concurs, tres d’elles de nova creació

La cerimònia de lliurament de premis se celebrarà el 4 de novembre en el Teatre Principal de València

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha anunciat les nominacions als Premis IVC a les Arts Escèniques Valencianes 2024 que reconeixen i donen visibilitat a la labor que realitzen els professionals valencians. La gala de lliurament se celebra el pròxim 4 de novembre en el Teatre Principal de València

Enguany han concorregut a aquests guardons un total de 139 espectacles, 41 més que la passada edició. A més de les 21 categories a concurs s’entregarà el Premi d’Honor a una persona, companyia, societat, associació o institució per la seua contribució a les arts escèniques valencianes al llarg de la seua trajectòria professional.

La selecció de nominats l’ha realitzada un primer jurat independent format per Jéssica Martínez, Sònia Alejo, Víctor Sánchez, Joan Santacreu, Jordi Verdú, José Vicente Peiró i Marisol Limiñana.

Nominacions

Els espectacles que més nominacions acaparen són ‘Verda quasi negre’ i ‘En la foscor, tot es mou’ amb huit i set nominacions respectivament, seguides per ‘David’, amb sis, i ‘Sempere’, amb quatre.

Els nominats en la categoria de Millor espectacle de teatre són: Pérez&Disla per ‘Veure’ns’; Hongaresa teatre per ‘David’; i Bambolina Teatre Practicable per ‘Èdip rei’. Opten a Millor espectacle de teatre musical: Ü Teatre per ‘Plüvia’; Melomans per ‘Lliure, Nino Bravo com només Melomans t’ho pot comptar… i cantar!’; i L’Últim Toc Teatre per ‘L’home elefant. El musical’.

En la categoria de Millor espectacle de dansa concorren: Wako Dansa per ‘Cos & Tacte’; Cristina Gómez per ‘Nana’; i Una altra dansa per ‘Sempere’. A Millor espectacle per a xiquetes i xiquets opten: Bramant Teatre per ‘Princeses, Cavallers i Dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets’; Tian Gombau-Escalante per ‘Mon pare cremava pedres’; i L’Horta Teatre per ‘Toca, Toca’.

Pel que respecta al Millor espectacle d’arts de carrer els nominats són: Anna Mateu Cia per ‘Arròs’, Cia.; Kiko López per ‘Honest’; i La Negra per ‘Xafar la gespa’. Pel Premi al Millor espectacle de circ competeixen: Cia. Infinit per ‘Nilu’; Federico Menini per ‘Llar’; i Miguel Barreto i La Xicoteta Victoria Cen per ‘Disculpa si et presente com que no et conec’.

En la nova categoria de Premi nous dispositius escènics-participació, mediació i creacions renovadores concorren: Taller Plaer per ‘En el fosc està l’infinit’; David Orrico i Col·lectiu Nerval per ‘Meme, abans tot això era camp vol. 2’; i Cia. Mendoza per ‘Fira’.

En l’apartat de Millor direcció escènica, els nominats són: Jaume Policarpo per ‘Èdip Rei’; Paco Zarzoso per ‘David’; i Carles Sanjaime per ‘Win Win’. Al Premi a Millor direcció coreogràfica opten Paula Serrano per: ‘En la foscor, tot es mou’; Cristina Gómez per ‘Nana’; i Asun Noales per ‘Sempere’.

Quant als intèrprets concorren a millor actriu: Verónica Andrés per ‘Regala’m aquesta nit’; Laura Useleti per ‘Cinc minuts’; i Pilar Martínez per ‘Perquè t’estime, que si no...’; i els actors Pep Ricart per ‘Tirada’; Enric Juezas per ‘David’; i Àngel Fígols per ‘David’.

Les ballarines nominades són: Jessica Castelló i Julia Nicolau per ‘En la foscor, tot es mou’; i Ángela Verdugo per ‘Mata baixa. Davall de la suor hi ha persones’; i els ballarins Eduardo Zúñiga per ‘Cos & Tacte’, Sebastián Rowinsky per ‘En la foscor, tot es mou’; i Salvador Rocher Andrés per ‘Sempere’.

L’espectacle ‘Verd quasi negre’ acapara les nominacions a millor artista de circ femenina amb Gabbie Cook, Rose-Marie Schmid i Laura Zamora. Per la mateixa obra, competeix també com a artista masculí Nicolò Marzoli, al costat d’Enric Romaguera Albentosa per ‘Nilu’ i Federico Menini per ‘Llar’.

El millor text li ho disputen Paco Zarzoso, nominat per ‘Tirada’ i per ‘David’, i Juli Disla, nominat per ‘Veure’ns’, mentre que la Millor versió, traducció o adaptació es debatrà entre Xavo Giménez i María Cárdenas per ‘Peter&Pan’; Eleonora Gronchi, Pablo Meneu, Xavier Puchades per ‘Verd quasi negre’; i Adrián Novella per ‘La vídua valenciana’.

Els premis a Millor disseny d’il·luminació, escenografia i vestuari reparteixen les seues nominacions entre cinc espectacles. La il·luminació la disputen David Orrico i Nacho Roland per ‘En la foscor, tot es mou’, i Mingo Albir, amb sengles nominacions per ‘Verd quasi negre’ i per ‘David’.

A millor escenografia concorren Xavo Giménez per ‘Peter&Pan’ i Luis Crespo per ‘En la foscor, tot es mou’ i ‘Verda quasi negre’, i en l’apartat de vestuari, Ana Garay per ‘Peter&Pan’, Pascual Peris per ‘En la foscor, tot es mou’ i José María Adame per ‘La Ventafocs’.

Finalment, en la categoria de Millor composició musical rivalitzen Jorge dona Rocha per ‘Sempere’, Edu Comelles per ‘Verd quasi negre’ i Gonzalo Manglano per ‘Èdip Rei’.