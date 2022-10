Eduard Martí, productor de cítrics de Benifaió, nou secretari comarcal de LA UNIÓ a la Ribera Alta

“Sé que són moments difícils per a l’agricultura de la comarca, però hem de buscar oportunitats per a que els professionals pugam viure del nostre treball”

Eduard Martí, productor de cítrics de 41 anys de Benifaió, ha estat elegit nou secretari comarcal de LA UNIÓ Llauradora a la Ribera Alta després de l’assemblea celebrada recentment.

Formen part de la nova comissió executiva comarcal de LA UNIÓ prou renovada, a banda de Martí, les següents persones: Adrià Girbés (Algemesí), Pepa Ocheda (Benimodo), Eduard Esparza, Alejo Cardona i Jordi Durà (Carlet), Josep Botella (Càrcer), Dani Carbonell (Pobla Llarga) Pepe Mañó (Alginet), Marcos Ortiz (Antella) i Raul Carbonell (Manuel).

Eduard Martí afronta este nou càrrec amb molta il·lusió i ganes de treballar per a defensar els interessos de totes les persones que es dediquen a l’agricultura a la Ribera Alta. “Sé que són moments difícils per a l’agricultura de la comarca, amb molts cultius en crisi, però vull ser optimista i hem de tractar de buscar oportunitats per a que els professionals de l’agricultura pugam viure del nostre treball”, assenyala Martí.

“LA UNIÓ és una organització agrària que lluita i treballa per a resoldre els nostres problemes. Jo em pose a disposició de totes aquelles persones llauradores i ramaderes de la Ribera Alta per a intentar ajudar-les a tindre un futur digne en el sector”, assegura Eduard Martí.