Les classes, que estan dirigides a alumnat d’entre 12 i 18 anys, s’impartiran de desembre a juny

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Foios ha programat, un any més, l’activitat extraescolar gratuïta ‘Reforç educatiu per a Secundària’. Les classes, dirigides a l’alumnat d’entre 12 i 18 anys, s’impartiran des del 2 de desembre de 2022 fins a juny de 2023 en el CEIP Mare de Déu del Patrocini. Les inscripcions ja es poden fer a través de la web de l’Ajuntament de Foios.

Amb una hora de duració els divendres a la vesprada, el reforç educatiu estarà impartit per les acadèmies Eureka i Paidos de Foios, com un exemple més de la col·laboració existent entre el consistori i els serveis i comerços que s’ofereixen en la localitat.

El reforç educatiu se centrarà tant en l’àmbit lingüístic-social (llengua valenciana, llengua castellana, ciències socials, història, geografia, etc.) com en el científic-matemàtic (matemàtiques, ciències naturals, física i química, biologia, etc.). Com ha explicat el regidor d’Educació, Juanjo Civera, “l’objectiu no és un altre que reforçar els aspectes necessaris del contingut de les assignatures i orientar a l’alumnat en l’elaboració dels deures i les tasques”.

Així, els grups s’organitzaran de la següent manera:

– En l’àmbit lingüístic – social: l’horari de la classe per al grup de 1r i 2n de l’ESO serà de 17.00 a 18.00 h; mentre que per als grups de 3r i 4t de l’ESO i 1r i 2n de Batxillerat serà de 18.00 a 19.00 h.

– En l’àmbit científic – matemàtic: el grup de 1r i 2n de l’ESO rebrà la classe en horari de 17.00 a 18.00 h; mentre que els grups de 3r i 4t de l’ESO i 1r i 2n de Batxillerat, ho faran de 18.00 a 19.00 h.

Civera ha explicat que “després de l’èxit de les anteriors edicions, hem decidit mantenir aquest programa que no només aposta per l’alumnat de Foios, sinó que, a més, garanteix la igualtat d’oportunitats amb aquestes classes gratuïtes de repàs”.