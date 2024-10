El 9 d’Octubre arriba a Burjassot les calderes d’arròs amb fesols i naps

La Pineda de la Casa de Cultura serà, novament, el punt de trobada de les burjassoteres i els burjassoters per a celebrar la festivitat de totes i tots els valencians, el 9 d’Octubre.

Aquest espai municipal acollirà les tradicionals calderes de arròs amb fesols i naps mentre que, al carrer Pintor Goya, es podrà gaudir dels jocs tradicionals de l’Entitat Cultural Valenciana “El Piló”.

Organitzada per la Comissió de Festes Sant Roc 2025 i patrocinada per l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero, la jornada festiva començarà a les 12.00 hores en Pintor Goya, on hi haurà jocs infantils i els Jocs Tradicionals de “El Piló”.

Totes les persones que es queden a dinar en la Pineda de la Casa de Cultura, on el repartiment d’arròs es realitzarà a partir de les 14.00 hores i on hi haurà música en directe per a amenitzar el dinar, hauran de portar plats i coberts.

Des de l’organització recorden, que les famílies o grups de tres o més persones, hauran de portar recipients on es posaran les racions d’arròs per al seu posterior autoservei en la taula. L’objectiu de realitzar així el repartiment és evitar que es demore el repartiment de l’arròs.

Aquest dia compta també amb la col·laboració de l’Agrupació de Falles de Burjassot, les Clavarieses de la Mare de Déu de la Cabeça, del Encuentro i de l’Assumpció, les Festes de Capità Uribarry i les de les 613 Vivendes, l’Associació de Veïns de Mestre Lope, l’Associació Cultural Andalusa Al-Andalus 25 Burjassot, la Clavaria de Sant Miquel i la Penya El Coet.