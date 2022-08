Inflables, cucanya, concurs de paelles, disfresses o trobades esportives són algunes de les iniciatives

Un castell de focs artificials posarà punt final a les festes

Els veïns i veïnes del Barri del Crist continuen celebrant les seues tradicionals festes populars, després d’haver viscut tres dies plens d’alegria al voltant de degustacions, bingo solidari, concentració motera i espectacles, entre altres activitats.



A la porta de l’edifici de la Mancomunitat, el Concurs d’Escacs i els inflables amb activitats d’aigua són els encarregats d’inaugurar la setmana de festes del Barri del Crist. a la porta de la Mancomunitat. A partir de les 21.00 hores arranca el Gran Concurs de Paelles 2022 en la zona de la carpa.

La Mancomunitat s’omplirà de color el dimarts a les 10.30 hores amb la carrera Hollybarrio que partirà des de la zona de la carpa i finalitzarà al parc de l’Amistat. A les 18.00 hores donarà principi en la zona de la carpa el Ral·li brut i discomóvil infantil per als més xiquets.

I a la mateixa hora tindrà lloc el torneig de pàdel en les instal·lacions de X3 Padel Aldaia. El dia finalitzarà amb el Gran espectacle de varietats a càrrec de l’associació OM Flamenc, l’humorista Piter Prado i la cantant Chayo Mohedano.



El dimecres tots els veïns i veïnes tindran accés gratuït a la piscina fins a les 14.00 hores.

A partir de les 20.00 hores es disputarà la trobada esportiva O.D Joventut Barri del Crist en el camp de futbol. A la nit a partir de les 22.30 hores, el correfocs a càrrec de Pirofesta i el concert grup flamenc “Va de Rumba” faran vibrar els carrers del Barri.

El Poliesportiu i el camp de futbol s’uneixen el dijous per a acollir el Torneig 3×3 organitzat per la Unió Esportiva Barri del Crist a les 17.00 hores i el partit de futbol dels veterans a les 20.00 hores. I com no, a les 19.00 hores tindrà lloc la tradicional Cucanya a la porta del Mercat Municipal. Enguany fins als més xicotets poden participar. I a la nit a partir de les 23.00 hores arriba el moment més esperat per als joves: la Gran nit jove al parc de l’Amistat on es podrà gaudir de l’espectacle de Tallarina On Tour amb el reeixit DJ Santi Bertomeu.

Les tradicionals olles seran els protagonistes del divendres 26 d’agost, en una jornada en la qual actuarà el grup Els de Falles al parc de l’Amistat a partir de les 23.30 hores. Aquest mateix dia, també tindrà lloc a les 19.00 hores el concurs de triples en el pavelló, organitzat pel Club de Bàsquet i a les 20.00 hores el partit de futbol en el pavelló organitzat per la Unió Esportiva Barri del Crist.



L’endemà, a les 19.00 hores se celebrarà la Gran Cavalcada de Disfresses amb premis per a la millor disfressa individual, de grup i comparsa. El recorregut començarà a les 19.00 hores a la porta del CIAJ i finalitzarà en la carpa amb una nit de música «fins que el cos aguante».



L’ofrena de flors, la missa i la processó se celebraran el diumenge 28 d’agost. Aqueix mateix dia, una gran mascletà i un castell de focs artificials a càrrec de Ricardo Caballer il·luminaran el cel del Barri del Crist posant punt final a una setmana plena de festes.