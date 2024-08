La XV edició del Campus Internacional de Dansa de València reuneix 127 ballarins de tot el món al Complex Cultural i Esportiu de La Petxina.

Els participants del Campus gaudiran de classes magistrals amb mestres de renom internacional i mostraran el seu talent en la Mostra de Clausura a Riba-roja de Túria

Aquesta setmana ha començat la XV edició del Campus Internacional de Dansa de València, celebrada al Complex Cultural i Esportiu de La Petxina, organitzat per l’Associació de Dansa i Art del Mediterrani (ADAM) amb el suport de la Fundació Hortensia Herrero. Un total de 127 ballarins i ballarines, provinents de diferents parts del món, participen en aquest esdeveniment, que s’ha consolidat com un referent en el món de la dansa. La Fundació ha becat a 15 joves de la Comunitat Valenciana, oferint, a cinc d’ells, allotjament i manutenció a més de la formació.

Durant el Campus, els participants tindran l’oportunitat d’aprendre de mestres de renom internacional com Hans van Ragen i Marcos Morau, i treballaran en repertoris clàssics com el de Bournonville. A més, els alumnes podran millorar la seva tècnica i desenvolupar la seva part artística en un entorn privilegiat. La regidora d’Esports, Rocio Gil, ha destacat l’orgull que suposa per a la ciutat acollir aquest prestigiós esdeveniment, que contribueix a posicionar València com un punt de referència en la dansa a nivell internacional.

El Campus també ofereix estades amb companyies i conservatoris nacionals i internacionals per als alumnes més destacats, proporcionant-los una experiència única en el món professional de la dansa. La Mostra de Clausura, que es realitzarà el 30 d’agost a l’Auditori Municipal de Riba-roja de Túria, posarà el fermall d’or a aquesta edició, exhibint tot el treball realitzat pels estudiants durant les dotze jornades del Campus.