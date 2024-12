El CD Benifaió va dur a terme la presentació oficial i “solidària” dels seus equips

El CD Benifaió va dur a terme divendres passat 29 de novembre la Presentació oficial dels seus equips al Camp de Futbol Municipal, enguany amb un caràcter solidari.

La recaptació de la venda de bufandes i aportacions voluntàries dels assistents van ser de manera íntegra als clubs afectats per la DANA, el CDB Massanassa i l’Algemesí CF, els quals van ser presents en l’acte.

Més de 350 xiquets i xiquetes van passar per la passarel·la oficial com a cantera del club. Un acte on va sonar l’himne de la Comunitat Valenciana a càrrec de la banda de SAM Benifaió.

El president del club va agrair a les nombroses empreses col·laboradores la seua ajuda, i especialment al patrocinador del club, l’empresa local CHOVÍ, amb Elvira Choví present en l’acte.

Finalment, l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz, acompanyada per la regidora d’esports Bibiana Piles i membres de la Corporació Municipal, va tancar l’acte destacant la gran afició del club i l’important treball que està fent el seu president i la seua junta per a impulsar els valors de l’esport.