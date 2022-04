El director general d’Infraestructures de Serveis Socials de la Conselleria de Polítiques Inclusives ha visitat este dijous el magatzem de Cabanilles, adquirit per l’ajuntament, on s’ubicarà també el Centre integral de serveis socials de la localitat

Les dos administracions inicien els tràmits per a la redacció del projecte del nou edifici situat al barri del Raval

Cullera fa un pas endavant per a fer realitat la construcció del Centre de Dia per a persones majors i el Centre Integral de Serveis Socials en el magatzem de Cabanilles.

Este dijous el director general d’Infraestructures de Serveis Socials de la Conselleria de Polítiques Inclusives, Enric Juan Alcocer, ha visitat l’edifici al costat de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, per a estudiar les seues possibilitats.

«Hem vingut des de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per veure de primera mà la inversió que es pot realitzar en este edifici que ha adquirit l’Ajuntament de Cullera» ha afirmat Enric Juan Alcocer. «Una de les línies que estem treballant dins del Pla Convivim és precisament la reconstrucció i el ficar en valor edificis que estiguen abandonats o en desús per altres qüestions i donar-los vida, donar-los una finalitat social i en este sentit ens sembla molt interessant la proposta que fan des de l’ajuntament per tal de rehabilitar este espai i posar-lo al servei de les persones majors» ha afegit.

Segons el director general «el pla d’infraestructures té una vigència de 2021 fins a 2025, per tant en 2025 han d’estar les places en funcionament»

Les dos administracions estudien ara la fórmula per a dur a terme el projecte. L’ajuntament aposta perquè siga la conselleria qui el finance mentre que el

Consistori siga qui assumisca la contractació i execució de les obres de rehabilitació.

«Estem mirant la fórmula amb la qual se va a construir este edifici, però per a l’Ajuntament de Cullera el millor seria que la Conselleria finançara el cost total de les obres i l’ajuntament fora el que execute aquestes obre perquè som una administració més àgil, tenim més capacitat i podem fer-ho amb més velocitat com estem demostrant-lo amb el pla Edificant» ha explicat l’alcalde Jordi Mayor.

«Creem que eixa pot ser la millor fórmula, que la conselleria finance i que l’ajuntament siga el que contracte i faça i execute les obres de rehabilitació» ha destacat el primer edil.

El magatzem de Cabanilles

L’Ajuntament de Cullera va adquirir l’històric magatzem de taronges de Cabanilles el passat mes de gener.

El nou edifici permetrà en un futur pròxim, d’una banda, fer un salt qualitatiu en l’atenció a les persones usuàries dels serveis socials integrats municipals. Per una altra, oferir una resposta a una de les demandes històriques de la població en matèria de polítiques per a la Tercera Edat.

Actualment, els Serveis Socials es presten de manera dispersa en diversos edificis municipals. L’objectiu amb este centre unificat és tindre un punt únic que millore l’atenció i es convertisca en un referent de les polítiques per a les persones en un barri emblemàtic com és el Raval de Sant Agustí, on s’emplaçaran les instal·lacions.

«És una nau espectacular i intentarem donar-li vida perquè siga un centre de dia, una demanda històrica del poble de Cullera i aprofitarem també per a ubicar les noves dependències de serveis socials que hui en dia estan disseminades i s’han quedat molt xicotetes», ha manifestat Jordi Mayor.

«Necessitem nous espais, espais més grans i polivalents per tal de donar al poble de Cullera el millor servei i també donar-li la importància i rellevància que té per al nostre govern el barri del Raval», ha afirmat l’alcalde.

El magatzem de Cabanilles compta amb una superfície de 2.413 m² i poden construir-se dues altures a més del soterrani.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià