Una exposició coproduïda pel Centre del Carme i Fira València en el marc del programa de València Capital Mundial del Disseny 2022

Les peces més emblemàtiques del Saló Nude en una retrospectiva que es podrà visitar en la Sala 1 del Centre del Carme fins al 16 d’octubre

El director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, junt amb el director de projectes de València Capital Mundial del Disseny 2022, Miguel Arraiz; el director comercial de Fira València, Jorge Fombellida; la fundadora i coordinadora del Saló Nude, María Fontes, i la responsable del projecte expositiu i de la gràfica, Ana Segovia d’Odosdesign, ha presentat aquest matí ‘Nude Generation. 20 Years’, una exposició que celebra el paper del Saló Nude dins de la indústria del disseny amb una selecció de les peces més emblemàtiques dels seus vint anys d’història.

La mostra, coorganitzada i coproduïda per Fira València i el Centre del Carme —amb el suport de la mateixa Fira Hàbitat València junt amb la firma de pintures Axalta i l’empresa de fabricació 3D Lowpoly— forma part de la programació oficial de València Capital Mundial del Disseny 2022 i es podrà visitar des del 23 de juny fins al 16 d’octubre en la Sala 1 del CCCC.

‘Nude Generation. 20 Years’ destaca el rol del Saló Nude com al més important planter del talent emergent al nostre país i pont cap a les empreses productores de disseny i els mitjans de comunicació. Al mateix temps, celebra el vinté aniversari del certamen a través d’una selecció de peces que són només una mostra mínima dels milers de projectes que han passat pel Saló des de l’any 2002, en un espai expositiu dissenyat per Odosdesign.

El comité de selecció, integrat per Pepe Cosín, Alejandro Benavent, Silvia Flórez i María Fontes, ha tingut en compte la qualitat, el nivell d’innovació i la diversitat dels dissenys, com a criteris de base. No s’ha realitzat la selecció per dissenyadors, sinó per peces, donant prioritat a aquells projectes que en el mateix saló han fet el salt cap a la indústria, complint així la principal missió del Nude: facilitar el pas dels dissenyadors novells cap a la professionalització i connectar les empreses amb noves visions i propostes. També s’hi inclouen alguns dissenys que han sigut autoeditats, com a mostra d’altres camins per a la producció i comercialització de productes de disseny.

“L’exposició ‘Nude Generation. 20 Years’ fa valdre el disseny emergent i és un reconeixement a la trajectòria del Saló Nude, un certamen amb què Fira València impulsa el talent jove i connecta la indústria amb les propostes i les visions més innovadores. Una mostra que permet conéixer productes diferents concebuts per ments creatives de diversos gèneres, edats i procedències i que tenen una cosa en comú: han passat de ser un disseny a esdevindre realitat”, assenyala el director del Consorci de Museus i el CCCC, José Luis Pérez Pont.

Criteris de selecció

Seguint un criteri de diversitat, s’han volgut seleccionar per a la mostra peces d’edicions diferents de Nude, distintes tipologies de producte —més enllà del mobiliari— i obres creades per autors de diversos gèneres, edats, procedències, etc. Els vint-i-sis dissenys presentats són una mostra del talent de les últimes generacions i dels nous llenguatges que s’incorporen a la cultura del disseny. Són una representació del nou ADN del disseny espanyol i internacional, conceptes que s’han fet tangibles gràcies al Saló Nude, únic i pioner al nostre país. Una aposta de Fira Hàbitat València per la cultura del disseny, que revitalitza i aporta noves mirades a la indústria.

Els 26 participants i peces seleccionades són els següents:

Estudi Hac – L 05

Stone Designs – ‘By yourself’

Javier Herrero – Air Chair

Odosdesign – Ensombra

Luis Eslava – María USB

Yonoh – Nenúfar

Miguel Herranz – Mikado

Discoh – Aloe

Héctor Serrano – Air Stool

Enblanc – Franciscano

Nadadora – TAB

La Mamba – Circular Mirror

LaSelva Studio – Atlas

Alberto Arza + Joanrojeski – Citrus Spray

Sputnik – Santorini

Marre Moerel -Roos

Cuatro Cuatros – Asterisco

CuldeSac – Fulla

Alberto Martínez, Racki Martínez, Héctor Serrano – La Siesta

Vicent Clausell + Eloy Quero – Pedra

We Are Forms – Eclipse

Sebastián Alos – ‘El plato de las tostadas’ + poster

Achodoso – In-Tube

Borja García, Joaquín García y Esther Tornero – Taburete Ciudadano

Muka – Silla Revés

Impulsor del disseny ‘made in Spain’ des del 2002

El Saló Nude va nàixer en 2002 en el marc de la que en aquell moment s’anomenava Fira Internacional del Moble de València (FIM) com un projecte amb continuïtat en el temps i pensat per a complir quatre objectius: ser plataforma del disseny; ser eina de servei al sector hàbitat; crear fòrums de trobada entre els dissenyadors novells i la indústria, i difondre els valors de la cultura del disseny de l’hàbitat.

Més informació: https://www.consorcimuseus.gva.es/

Mapa web | Contacte | Accessibiltat