L’Ajuntament de Catarroja en col·laboració amb les diferents associacions animalistes del municipi, treballa intensament per al manteniment de les diferents colònies felines del terme. Una d’elles, es trobava fins fa poques dates a la Casa Museu Alfonso, futura Casa de la Joventut. A causa de les obres, aquesta ubicació s’ha traslladat a un altre espai pròxim, sent el col·legi Sant Antoni II qui s’ha oferit i ha brindat la seua col·laboració per al manteniment de la colònia.



“Des de l’Ajuntament agraïm la predisposició del Sant Antoni II, encapçalades per la seua directora, Raquel Hernández, qui ens ha oferit tota la col·laboració del centre per a la ubicació de la colònia felina. Hem traslladat allí les gateres perquè els animals tinguen refugi en un entorn agradable. A més cal aplaudir com han aprofitat aquesta situació per a incloure la sensibilització pels nostres animals dins del seu projecte educatiu”, explica Beatriz Sierra, regidora de Benestar Animal.



D’aquesta manera des del Sant Antoni II s’estan fent dinàmiques amb l’alumnat en matèria de sensibilització amb l’entorn i el respecte a les mascotes. Una aportació més per a la comunitat educativa del centre que compta amb nous habitants aquests dies.



Per part seua, des de la Voz felina continuaran amb el treball de cura i manteniment de la colònia en total col·laboració amb el centre. Per a la realització d’aquesta funció des de les associacions animalistes s’estàn recollint aliments per a la població felina que podran ser entregats a l’Ajuntament de dilluns a divendres, als matins de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous en el CIJ de 15 a 19 hores.

