El Consell aprova l’adjudicació de les obres de ventilació i climatització dels Espai Labora de Torrent I i II, Manises i Avinguda del Cid de València

Aquests treballs pretenen evitar la propagació de la COVID-19

Les obres ascendeixen a 63.868,64 euros

El Consell ha aprovat l’adjudicació del contracte per a la realització de les obres d’adequació del sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19 en els centres Espai Labora de Manises, València-Avinguda del Cid, Torrent I i Torrent II.

Aquests treballs, que ascendeixen a la quantitat de 63.868,64 euros, tenen com a objectiu posar a punt el servei d’higienització de conductes del sistema de climatització, així com millorar els sistemes de ventilació per a evitar la propagació de la COVID-19 en els Espai Labora.