El Consell d’Infància i Adolescència d’Almussafes elegeix als seus nous integrants



Els comicis per a la tercera legislatura d’aquest organisme es va celebrar ahir, dimarts 29 de març, en els CEIP Pontet i Almassaf



L’acte de presa de possessió dels seus càrrecs es durà a terme el pròxim divendres 8 d’abril a les 18.30 h al Centre Cultural

Ahir, dimarts 29 de març, es van celebrar eleccions per a la constitució del III Consell d’Infància i Adolescència d’Almussafes. Del procés, al qual es van presentar 52 xiquets i joves, han eixit triades 18 persones, les quals conformaran, al costat d’estudiants de l’IES Almussafes, seleccionats per acció positiva i integrants que renoven en l’òrgan el grup de 30 regidors i regidors d’aquesta nova legislatura, que durarà dos anys. “Necessitem que aquests col·lectius aporten eixe punt de vista tantes vegades silenciat però tan important, i eixe és precisament l’objectiu d’aquest organisme”, recorda la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy. L’acte de constitució es durà a terme el pròxim divendres 8 d’abril i en ell actuarà la jove artista almussafenya María España.



La participació del col·lectiu de xiquets, xiquetes i adolescents d’Almussafes en els assumptes públics continuarà canalitzant-se a partir d’ara a través del Consell d’Infància i Adolescència del municipi. Ahir, dimarts 29 de març, els Centres d’Educació Infantil i Primària de la localitat van celebrar eleccions per a triar a les persones que conformaran aquest organisme durant els pròxims dos anys.



Al procés es van presentar 52 candidats i candidates i han obtingut un lloc en aquest fòrum un total de 18. Els 12 llocs restants fins a completar les 30 places disponibles els ocuparan un alumne de l’IES Almussafes, dos xiquets seleccionats per acció positiva, procediment amb el qual s’intenta corregir situacions de desigualtat, i 9 regidors i regidores de l’anterior convocatòria, celebrada a principis de 2020, que renoven en aquesta. “De manera excepcional hem donat l’oportunitat a aquests i aquestes joves a continuar com a regidors i regidores perquè a causa de la pandèmia molts dels projectes que volien impulsar es van quedar paralitzats. Volem que siguen testimonis directes de la materialització d’eixos objectius en l’exercici dels seus càrrecs”, ressalta la regidora d’Infància i Adolescència, Belén Godoy.



Les votacions es van realitzar en les taules que l’Ajuntament va establir per a això en els CEIP Pontet i Almassaf a partir de les 9.15 hores, on es van col·locar les urnes en les quals l’alumnat, de manera anònima, va depositar les seues paperetes amb les seues candidatures preferides. Concretament, en el CEIP Pontet es van presentar 8 candidatures de 3r i 4t de Primària (entre les quals cada escolar podia votar a un màxim de 4) i altres 3 de 5é i 6é de Primària (amb un màxim de 3 suports). I en el CEIP Almassaf es van presentar 22 persones de 3r i 4t de Primària (entre les quals l’electorat podia triar 8) i 18 de 5é i 6é de Primària (amb un màxim de 3 candidats seleccionats en aquesta etapa). En l’IES Almussafes no es va dur a terme l’elecció perquè només es va presentar una persona i, per tant, va eixir triat de manera automàtica.



“La infància i l’adolescència han de ser part activa de la vida en societat i això implica habilitar mecanismes perquè puguen expressar-se lliurement i sense temor. Necessitem que aquests col·lectius aporten eixe punt de vista tantes vegades silenciat però tan important, i eixe és precisament l’objectiu d’aquest organisme que porta en funcionament des de novembre de 2017”, argumenta Godoy.



Constitució del nou Consell

Una vegada triades les persones que integraran el Consell durant els pròxims dos anys, el divendres 8 d’abril se celebrarà la seua presa de possessió en una cerimònia que començarà a les 18.30 h a la Sala d’Actes del Centre Cultural i al qual assistiran autoritats locals, personal tècnic municipal, representants dels centres educatius, famílies i amistats. En l’esdeveniment actuarà la jove almussafenya de 13 anys María España, qui està començant a fer els seus primers passos en el món de la música. A més de cantar, l’artista toca el piano i la guitarra i s’ha presentat ja a diversos concursos.



Procés

La convocatòria electoral per a la tercera legislatura del Consell d’Infància i Adolescència d’Almussafes va arrancar amb l’obertura del període per a la presentació de candidatures, que podien entregar-se en el Centre Cultural fins al passat 3 de març. L’endemà, a les 17 hores, va tindre lloc en aquesta infraestructura pública una sessió en la qual els i les aspirants van aprendre a preparar i implementar la seua campanya electoral per a donar a conéixer les seues propostes i aconseguir el vot de l’alumnat.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià