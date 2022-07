El Consell inverteix 815.700 euros en 35 xicotets municipis en risc de despoblació per a atraure el turisme d’autocaravanes a l’interior￼

El DOGV publica aquest dimecres la resolució de subvencions destinades a la promoció i foment de la xarxa Punts Nets AVANT en els municipis en risc de despoblació

Els ajuntaments adherits al programa reben una subvenció de fins a 25.000 euros per a la instal·lació dels Punts Nets

La directora general d’AVANT destaca que és una “aposta pionera” de la Generalitat per millorar les infraestructures de què disposen els Ajuntaments i “situar a aquests municipis en el mapa turístic”

La directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) de la Generalitat, Jeannette Segarra, ha anunciat que el Consell invertirà 815.700 euros en 35 xicotetes poblacions en risc de despoblació, a través de la xarxa Punts Nets AVANT “per a potenciar una xarxa d’autocaravanes a l’interior i situar a aquests municipis en el mapa turístic”.

Segarra ha fet aquestes declaracions després de la publicació, aquest dimecres, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de subvencions destinades a la promoció i foment de la xarxa Punts Nets AVANT en els municipis en risc de despoblació en la Comunitat.

Segarra ha afegit que la xarxa Punts Nets AVANT, que ha sigut reconeguda pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic com a programa singular, “és una aposta pionera de la Generalitat per millorar les infraestructures de què disposen els Ajuntaments per a acollir un tipus de turisme que està en alça”.

Així mateix la directora general ha destacat que la xarxa Punts Nets AVANT és una xarxa homogènia que permet activar econòmicament a aquests territoris molts dels quals no disposen d’establiments hotelers o cases rurals per a acollir un altre tipus de turisme.

Aquesta iniciativa pretén facilitar, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la mobilitat de les autocaravanes, acostant a les persones usuàries cap a les comarques de l’interior de la Comunitat i especialment cap a les localitats en risc de despoblació que pertanyen a la xarxa AVANT.

Es tracta d’àrees de servei, que les persones autocaravanistes localitzen a través de les seues aplicacions mòbils. En elles, les persones usuàries podran repostar aigua potable i buidar les aigües grises i les aigües negres.

Després d’un primer programa pilot desenvolupat l’any passat 2021 i del qual es van beneficiar sis municipis, aquest 2022 la xarxa Punts Nets AVANT ha concedit una subvenció de fins a 25.000 euros a 35 poblacions, donant prioritat a aquelles que ja ho van sol·licitar l’any passat i van quedar en reserva.

La major part de les poblacions sol·licitants i que han rebut la subvenció es troben a l’interior de la província de Castelló. Amb una inversió de 574.546,16 euros la mesura ha beneficiat a 25 poblacions: Rossell, Todolella, Torralba del Pinar, Algimia de Almonacid, Villores, la Mata de Morella, Torás, Morella, Montán, Cinctorres, Almedíjar, Benassal, Vall de Almonacid, Catí, Forcall, Geldo, Atzeneta del Maestrat, Cervera del Maestre, Villanueva de Viver, Les Useres, Albocàsser, Cortes de Arenoso, Vistabella del Maestrat, la Torre d’En Doménec i les Coves de Vinromà.

A la província de València es beneficiaran nou municipis amb una inversió total de 212.869,48 euros que arriba a les poblacions de Millares, Pedralba, Sinarcas, Villar del Arzobispo, Castielfabib, Chelva, Benissuera, Titaguas i Gátova. A Alacant la localitat de Tárbena, a la Marina Baixa, ha rebut una subvenció de 15.273 euros.