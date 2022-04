El Consell licita el contracte del Palau de Justicia d’Alzira  ￼

El PSOE complix amb els sues objectius tal i com ho demostra l’acord del Ple del Consell que ha autoritzat la licitació del contracte per a l’execució de les obres de construcció del nou palau de Justícia d’Alzira, per un import de més de 19 milions d’euros.

La nova seu serà un edifici de 10.000 metres quadrats que s’alçarà en la parcel·la cedida per l’Ajuntament al costat de la locomotora del final de l’avinguda Luis Suñer.

Isabel Aguilar, secretaria general del PSPV-PSOE Alzira, mostra la seua satisfacció al veure que es fa realitat una anhelada reivindicació, amb un fover del PSOE al capdavant del Consell.

La previsió es que les obres s’inicien després d’este estiu, amb un termini d’execució de 24 mesos.

Esta obra forma part del Pla d’Infraestructures Judicials de La Comunitat Valenciana, que contempla la inversió de 213 milions d’euros per a la intervenció en més d’un terç del parc immobiliari judicial de la Comunitat Valenana.

