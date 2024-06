El Consorci de Bombers de València participarà en el mundial de rescats en accidents després dels excel·lents resultats en el nacional de A Coruña

A l’Encontre Nacional de Rescats en Accidents i Trauma celebrat a A Coruña, ENRAT24, el Consorci de Bombers de València ha aconseguit la tercera posició en la modalitat de rescat en accidents

Amb l’equip València 1, Gandia, i primera posició en la de trauma, equip València 2, la qual cosa li atorga al Consorci el pas al mundial d’Açores (Portugal).

L’encontre nacional s’ha celebrat del 29 al 31 de maig a l’Esplanada del Parrote amb el Concello da Coruña com amfitrió, i on han concurrit més de 20 equips de serveis de bombers de tota Espanya.

Fins a A Coruña han viatjat estos dies els equips del Consorci, tres de trauma i dos de rescat en accident, València 1, Gandia i València 2, Sagunt, a més dels membres del COMENEX, Comité d’Encontres d’Excarceració del Consorci.

En les diverses categories, els equips del Consorci han obtingut primera posició en l’encontre de Trauma, mentre que a l’Encontre de Rescats en Accidents els equips del CPBV han lograt primera posició en la prova de Maniobra Indeterminada, segona posició en Sanitari, tercera posició en Equip Tècnic i en Comandament, i finalment tercera posició en la General, guanyant-se com a resultat d’estos èxits el pas al mundial.

La finalitat d’estos encontres nacionals promoguts per l’associació APRAT, i que es realitzen anualment, és la de reunir els millors equips del país per a realització de diverses simulacions i maniobres en situacions d’accidents de trànsit, demostrant la importància de les capacitats, rapidesa i coneixements d’estos professionals a l’hora de donar una resposta immediata i segura en el salvament de les víctimes d’accidents.

Els equips representants del Consorci han realitzat un gran treball, mostra de la preparació continuada en formació en accidents de trànsit que el Consorci realitza tant a través dels parcs com del seu Comité d’Encontres d’Excarceració.

La pròxima cita, el mundial, un encontre on el Consorci ja ha participat vàries vegades i on, de fet, ja es va proclamar com a campió del món en l’edició de Luxemburg. La cita d’enguany serà a Açores, del 5 al 9 de novembre.