El Festival Godejam, celebrat durant el cap de setmana a Godella, va clausurar una nova edició amb èxit d’assistència, participació i organització gràcies a l’esforç de totes les persones que es van bolcar en la seua celebració.

Durant dos dies, Godella va ser l’epicentre de la cultura urbana, ja que van tindre lloc multitud d’activitats que van deixar amb molt bon sabor de boca a tots els assistents. De fet, en esta última edició han participat nombrosos grups de ball, calistènia o rap que han fet que el Godejam torne a brillar.

En paraules de la regidora de Joventut i Infància, Tatiana Prades, esta edició ha sigut “la més potent de quantes hem celebrat fins hui gràcies a la participació de moltíssims grups i persones en totes les activitats previstes”.

El Festival Godejam posa en valor la cultura urbana i tots els vessants derivats d’ella. Així, el ball, la música o el grafisme adquireixen un protagonisme especial durant el cap de setmana a Godella.

Finalment, la regidora Prades ha destacat la labor de Chema González, organitzador de l’esdeveniment: “Vull agrair públicament l’esforç i dedicació de Chema González ja que sense ell, el Godejam no seria possible. Ell és l’alma mater d’este festival i gràcies al seu esforç podem celebrar-lo any rere any”.