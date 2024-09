La Generalitat Valenciana impulsa un nou decret per facilitar l’accés a vivendes de protecció pública per a joves i famílies monoparentals

El decret inclou una categoria de vivenda jove i augmenta els límits de renda, mentre el preu de l’habitatge continua creixent

La Generalitat Valenciana ha presentat un nou decret de Vivendes de Protecció Pública que té com a objectiu principal afavorir l’accés de tota la ciutadania a aquest tipus d’habitatge, especialment els joves i les famílies monoparentals. Així, aquest reglament inclourà una categoria de vivenda jove destinada a menors de 35 anys.

Tall de veu: Carlos Mazón

A través d’aquesta norma podran beneficiar-se també famílies monoparentals, famílies que compten amb algun membre amb discapacitat o dependència o víctimes de violència de gènere. El reglament també incrementarà el nivell de renda màxima per accedir a una vivenda protegida per a les famílies que tinguen majors al seu càrrec o fills amb edats entre els 18 i els 35 anys.

Mazón ha lamentat que entre 2015 i 2023, el preu del lloguer augmentara en un 90% i el de compra en un 49%. Aquest nou decret se suma a altres iniciatives com el Pla Viu, que preveu la construcció de 10.000 noves vivendes assequibles al qual ja s’han adherit més de 200 municipis de la Comunitat Valenciana.

Tall de veu: Susana Camarero

El nou reglament estableix diferents nivells de protecció, amb períodes que varien entre 30 anys per a promocions en sòls per a vivendes de protecció pública, 20 anys per a sòls abans destinats a vivendes lliures i 15 anys per a vivendes joves. També es crea un sistema innovador per fixar preus màxims, ajustant-los segons els costos de construcció, el mercat immobiliari, la demografia i les rendes mitjanes en cada municipi.