El Palau de la Música dedica “in memoriam” a Ana María Sánchez el pròxim concert d’abonament

Dirigit per Gómez-Martínez i amb Raquel Lojendio i Josep-Ramon Oliv

Ana María Sánchez

El Palau de la Música i l’Orquestra de València dediquen “in memoriam” a la soprano Ana María Sánchez, que va faltar recentment, el concert d’abonament d’este pròxim dijous que tindrà lloc al Teatre Principal, a les 19.30 hores. Amb la direcció de Miguel Ángel Gómez Martínez i les veus de la soprano Raquel Lojendio i el baríton Josep Ramon Olivé s’interpretarà l’òpera en un acte “The telephone or l’amour à trois” de Gian Carlo Menotti per a soprano i baríton. L’obertura “El rapte en el serrall” de Wolfgang Amadeus Mozart i el poema simfònic “Scheherezade” de Nicolai Rimski-Korsakov, completen el programa.



Ana Maria Sánchez va debutar el 2001 al Palau de la Música, i amb l’Orquestra de València, precisament amb Gómez-Martínez en l’òpera en versió concert “Don Carlo” de Giuseppe Verdi. Des d’aleshores, va cantar en la programació de l’auditori valencià en sis ocasions més, combinant el repertori operístic i el simfònic-líric, amb el recital a piano junt amb Enrique Pérez de Guzmán.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, destacat que amb este concert “volem fer un sentit record a una de les grans veus líriques de la nostra terra, molt volguda pel públic valencià i que va participar, amb molt d’èxit, en la recuperació de dos òperes del nostre patrimoni musical com són l’estrena absoluta de Maror de Manuel Palau i l’estrena actual del Roger de Flor de Ruperto Chapí”. Com també va ser molt celebrada la seua actuació el 2002, a la Seu de València y amb la formació simfònica valenciana, en la Missa de Rèquiem de Verdi.

D’esta manera, demà dijous el públic assistent podrà escoltar en memòria de la soprano l’òpera en un acte “The telephone or l’amour à trois” de Gian Carlo Menotti, que cantaran Raquel Lojendio i Josep-Ramon Olivé. D’una durada de 25 minuts, va ser estrenada el 1945 i representa una despreocupada pinzellada musical i teatral, amb un llenguatge musical senzill i molt efectiu, que va triomfar al Broadway de l’època.

El director el Palau, Vicent Ros, ha volgut sumar-se al reconeixement d’Ana María Sánchez i ha destacat que “sempre recordarem la seua presència escènica, la gran sensibilitat musical, el timbre tan elegant i eixa simpatia natural que sempre connectava amb el nostre públic”.

Així mateix, també es podrà escoltar una de les obres favorites del gran públic com és el poema simfònic “Scheherezade” de Nicolai Rimski-Korsakov. Una obra que segons Ros constituïx “la primera de les tres “Scheherezade” que podrem escoltar, i que forma part d’un dels discursos narratius que el mestre Liebreich ha dissenyat esta temporada, en este cas com a metàfora de l’emancipació de la dona”.

La trajectòria professional de la soprano canària Raquel Lojendio ha estat principalment fonamentada en la seua versatilitat com a cantant i artista, abordant un repertori extens des de Bach a Verdi o Wagner. Ha treballat amb directors com Frühbeck de Burgos, Gianluigi Gelmetti, Juanjo Mena, Vassili Petrenko, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez o Sir Neville Marriner i ha sigut convidada per formacions com la Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Orchestra Sinfonica della RAI de Torí, Bergen Filharmoniske o Dresdner Philharmonie.

Josep-Ramon Olivé va rebre la Medalla d’Or de la Guildhall School of Music & Drama de Londres el 2017 i el Primer Premi del Händel Singing Competition el 2015. Va estudiar a la Guildhall School amb R. Piernay. Ha col·laborat amb Le Concert des Nations, Les Arts Florissants i Orchestra of the Age of Enlightenment, i ha actuat al Concertgebouw d’Amsterdam, Gran Teatre del Liceu, Philharmonie de París, Musikverein i Konzerthaus de Viena, Wigmore Hall i Barbican Hall de Londres, dirigit per J. Savall, W. Christie, K. Ono, G. Bisanti, J. Fiore, L. Cummings, J. Pons i V. Pablo Pérez.