L’Ajuntament de València aprova la 8a modificació pressupostària de més de 28 milions d’euros.

Aprovada per unanimitat la declaració de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera.

En el Ple de l’Ajuntament de València celebrat aquest dimecres, s’ha aprovat la 8a modificació pressupostària, que ascendeix a més de 28 milions d’euros.

Aquesta modificació, presentada per la regidora de Hisenda, busca atendre diverses necessitats, incloent la reducció de tarifes del transport públic, amb una disminució del 20% en els títols multiviaje i del 50% per a menors de 30 anys.

L’aprovació va comptar amb els vots del govern i l’abstenció de l’oposició, que ha expressat crítiques sobre la gestió econòmica, assenyalant que la subvenció al transport hauria d’haver estat pressupostada des del principi. A més, s’han lliurat distincions honorífiques a diverses entitats i persones, com la Medalla d’Or al Tribunal de les Aigües i la Coordinadora Feminista de València, generant un debat intens sobre els mèrits de les candidatures, amb una controvèrsia especial sobre el poeta Marc Granell.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat la iniciativa per declarar l’Albufera com a Reserva de la Biosfera, un objectiu que busca protegir aquest important ecosistema valencià.

Malgrat el suport unànime, els grups de l’oposició han expressat preocupació, acusant el govern de “greenwashing” i d’endeutar l’Albufera amb projectes que posen en perill el seu ecosistema. Les decisions preses en aquest Ple reflecteixen un intent de l’Ajuntament de València d’avançar en la sostenibilitat i el reconeixement cultural. La protecció de l’Albufera i la reforma pressupostària són passos importants, però la resposta política a aquestes accions indica que el camí cap a una ciutat més sostenible i justa és complex i requereix consens.