El PP de Sueca inicia una nova etapa al servei de la ciutadania

La regidora Carolina Torres destaca que “Sueca mereix un Partit Popular fort, cohesionat i amb les idees clares per a millorar la qualitat de vida de les persones”

La regidora Carolina Torres ha expressat la seua intenció d’obrir una nova etapa del PP al servei de la ciutadania.

Encara que és alcalde qui ha de ratificar en el ple el seu reingrés en el PP en els pròxims dies, Torres dona per fet eixe tràmit i assegura que “ja treballa per a reconstruir el partit amb la mirada posada exclusivament a Sueca”.

“Fem un pas ferm per a, amb esforç i determinació, retornar a la nostra formació el rumb i l’essència que sempre hem defensat: la de ser una eina al servei de les nostres veïnes i veïns, dels seus interessos i del benestar de tots els que formem part del nostre benvolgut municipi”, ha destacat.

Malgrat reconéixer la dificultat dels últims mesos en què “tristament, alguns van oblidar el veritable motiu pel qual eren ací” i de reconéixer que “és necessari fer una autocrítica sincera”, la regidora advoca per “no mirar cap arrere més”.

“Aquest nou Partit Popular de Sueca mira al futur amb optimisme. En ell no hi haurà espai per a divisions, només n’hi haurà per a avançar amb esforç diari i dedicació absoluta amb la finalitat de posar a Sueca on es mereix”, ha ressaltat, al mateix temps que ha subratllat que “Sueca requereix un Partit Popular fort, cohesionat i amb les idees clares. Un partit que, des d’ara mateix, centrarà la seua atenció en un únic objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones que viuen ací”.

Per això, ha detallat, “impulsarem propostes per a millorar les nostres infraestructures, promoure l’economia local, garantir el benestar dels nostres majors i l’educació dels nostres joves”. “Volem un futur pròsper, però sobretot volem un futur que siga just i solidari amb tots els suecanos i suecanas”. “Sueca és la nostra prioritat, és l’hora de Sueca”, ha asseverat.