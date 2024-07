La Gran Fira de València encara el segon cap de setmana amb nombroses propostes per a tots els públics

Com a novetat, el divendres de vesprada arranca el programa infantil organitzat por la Regidoria de Família, Joventut i Infància

Els Concerts de Vivers oferixen les actuacions de India Martínez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López i The Cult

La Gran Fira de València inicia el segon cap de setmana i de nou oferix una amplia programació cultural i lúdica per a tots els públics. Este dijous per la nit, i demà divendres s’oferixen dos concerts dedicat a les bandes sonores, BSO, més famoses de la història del cinema, interpretades por el Grup de Cambra Marxant. El concert d’esta nit començarà a les 21.30 hores al Passeig de l’Albereda, i demà divendres, l’actuació se celebrarà al Parc Central a partir de les 22.00 hores.

El Grup de Cambra Marxant oferix un repertori de BSO que arreplega les principals fites de la música per a la pantalla, amb propostes clàssiques com ara The Godfather, Moon River (Desdejuni amb diamants), Somwhere Over the Rainbow (El Mag d’Oz), o Candilejas. També oferix l’ambientació musical de filmes d’acció, com He is a Pirate (Pirates del Carib) o Now were llaure free (Gladiator), o series de televisió, com a Joc de Trons. I sense oblidar melodies emblemàtiques i reconegudes i premiades internacionalment, com Nella Fantasia “Gabriel’s oboé” (La Missió), Le Vals d’Amelie (Amelie) o Cinema Paradiso, entre moltes altres.

Tots dos concerts se sumen a l’ample programa d’activitats musicals de la Gran Fira, l’eix central de la qual són els Concerts de Vivers, i que este cap de setmana inclouen les actuacions d’Índia Martinez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López o The Cult. De fet, la banda britànica de post punk formada en 1983 ha sigut la primera en cobrir el cartell de “no hi ha localitats”, encara que durant el mateix dia del concert es posarà a la venta un contingent reduït de 50 nous tiquets al web oficial del cicle www.conciertosdeviveros.com.

La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha destacat “el gran acolliment que estan tenint entre el públic les activitats programades, omplint calles, places i jardins, gaudint d’esta oferta lúdica, cultural i d’oci que s’estén por tota la ciutat i que està pensada per a tots els públics”.

Així mateix, este cap de setmana arranca una programació especial dedicada a la infància. Per primera vegada, la Regidoria de Joventut, Família i infància participa en les activitats de la Gran Fira de València amb una programació especial dirigida al públic infantil i juvenil. Les activitats previstes es duran a terme a les instal·lacions del Parc Central demà divendres, dia 12, el dissabte 13 i el diumenge 14 de juliol. Jocs, tallers, contacontes i música integren una programació especialment pensada per a la infància i el públic juvenil.

A tota esta oferta se suma l’actuació, al Parc Central el dissabte 13, a les 22.00 h, de les vocalistes de ‘Les Wot’, que oferiran un viatge en el temps con parada en els anys 50; mentres que l’actuació prevista per al diumenge 14, a les 21.30 hores de ‘K-si Jazz’, s’ajorna al dissabte 20 en la plaça Redona, on la banda realitzarà una sessió doble (a les 18 i a les 21 hores). A més, la Gran Fira acull també, a les 22 hores, les preselecciones falleres (el divendres, Mislata, i Pla del Real-Benimaclet; el dissabte, Benicalap-Campanar i La Roqueta-Arrancapins; mentres que el diumenge, Olivereta i Canyamelar-Grau-Natzaret avancen a les 18 hores la celebració).

El programa arreplega també les propostes a desenvolupar als barris i pedanies. La Gran Fira de València arriba este divendres a la pedania de Borbotó amb activitats infantils i el mag infantil ‘Kekoperfil’ a les 20 hores, i l’actuació del monologuista Miki Dkai, a les 22.00 hores. Diumenge, la Gran Fira fa parada al Cabanyal amb un conjunt d’activitats infantils i tallers juvenils a partir de les 19 hores a la plaça Creu dels Àngels, mentres que el monòleg d’Álex Martínez s’ajorna al dia 26, a Castellar-l’Oliveral.

El programa pirotècnic especial de la Gran Feria de València presenta este dissabte l’espectacle titulat “Cosmos”, a càrrec de l’empresa Pirotècnia Vulcano, una proposta inspirada en el reconegut escultor Andreu Alfaro. La cita con la pólvora començarà a les 00.30 hores de la nit del dissabte al diumenge en el Pont de Montolivet.

Com a novetat, el diumenge 14, la pirotècnia Vulcano dispararà, a la plaça de l’Ajuntament, un espectacle de focs artificials en concloure el partit que enfrontarà les sel·leccions de futbol d’Espanya i Anglaterra en la final de l’Eurocopa 2024.

