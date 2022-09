No ha fet més que començar el curs polític i ja s’ha creat el primer debat que ha causat algunes friccions entre el tripartit del botànic. El recent ascens de morts als bous al carrer, amb l’estiu més sagnant en esta materia des del passat 2015, ha obert divisió al si del Consell sobre la viabilitat d’estes festes.

No ha segut l’única fricció que s’ha destapat durant les últimes hores a un govern. A Paiporta, per exemple, ha provocat tensions entre els socis de govern on, segons el grup Compromís, qui forma coalició amb el Partit Socialista, s’acusa al partit de la rosa de permetre estes festivitats sense consultar.-los. Alhora, han demanat la seua el cessament de l’autorització a estes festes. No solament ha estat a Paiporta, a Tavernes de la Valldigna per exemple, la història te el mateix context però amb els protagonistes canviats de paper. Compromís ha denegat l’autorització d’este tipus de festivitats.

Hui mateix s’ha conegut per veu d’un estudi de l’Universitat de València i publicat en forma de notícia pel Levante EMV que els bous al carrer deixen un impacte total de 148 milions d’impacte econòmic entre desplaçaments, allotjaments i manutenció. Per altra banda, la propia Aitana Mas es defensava ahir a la roda de premsa post ple del consell davasnt d’una pregunta que feia referència a les desenes de morts que han deixat este tipus de festivitats durant la passada dècada.

Siga com siga, sembla que els bous al carrer seran un dels temes estrel·les del primer envit del curs polític que acaba d’encentar-se.