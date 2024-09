Sueca torna a cobrar vida amb la 34 Mostra Internacional de Mim, que celebra el lema ‘Delicatessen’ amb una oferta cultural diversa i internacional.

La programació inclou espectacles com ‘Time to loop’ i activitats paral·leles, com la classe magistral de Manolo Alcántara, que ofereixen alternatives d’oci per a totes les edats

Sueca torna a cobrar vida amb la 34 Mostra Internacional de Mim, que se celebra fins el diumenge baix el lema ‘Delicatessen’. Una vintena de propostes dirigides a tots els públics on tornen a confluir, com en edicions anteriors, la temàtica social amb el vessant més lúdic del teatre gestual, corporal i del moviment. Enguany, a més, s’ha incrementat el nombre de companyies internacionals presents al festival, vingudes des d’Itàlia i Guatemala, França i Argentina, Gran Bretanya, Alemanya, Suècia o Finlàndia.

Tall de veu: Ángeles González, directora artística del MIM

El primer espectacle de carrer, Time to loop, que s’estrenava per primera vegada a la Comunitat Valenciana, va omplir la Plaça Sant Pere de gom a gom. La companyia de circ contemporani ítalo-guatemalteca va fer gaudir xiquets, xiquetes i majors d’una proposta que combina moviment i acrobàcies amb bicicleta per contar una història de transformació i amor.

Tall de veu: Luis i Giulia, companyia Duo Kaos

Time to loop és només un dels molts espectacles aptes per a tots els públics que inclou l’oferta cultural del MIM, oferint així a les famílies una alternativa d’oci.

Tall de veu: Jordi, assistent al MIM

La programació de la mostra es completa amb activitats paral·leles, com la classe magistral de Manolo Alcántara que va inaugurar el festival.

Tall de veu: Ángeles González, directora artística del MIM

Des de l’organització, animen la gent a acostar-se a qualsevol de les propostes de la 34 Mostra Internacional de Mim a Sueca, un festival únic i amb segell propi que ompli cada any de vida els carrers de Sueca.