Els cuiners valencians triomfen en la Green Guide 2024

Els guardons s’han lliurat hui al CaixaForum amb premi per a 17 restaurants de la ciutat

María José Catalá ha afirmat que estos premis “són un salt qualitatiu i ens posicionen com a referència mundial de l’alimentació sostenible i saludable”

Els millors cuiners valencians han sigut rebuts hui per l’alcaldessa María José Catalá a l’Ajuntament de València per a celebrar els èxits aconseguits en els premis We’re Smart Green Guide

Considerats els màxims guardons de la gastronomia sostenible basada en verdures, entre els quals destaquen Begoña Rodrigo com a xef vegetariana femenina de l’any, Ricard Camarena com el sisé millor restaurant vegetal del món i Fierro amb el premi revelació mundial en vegetals; a més, als nou restaurants valencians destacats en 2023 s’hi sumen enguany Fierro, Lienzo, Casa Montaña, La Barraca de Toni Montoliu, Simposio, Félix Chaqués, Ma Khin Café i Dos Estaciones, consolidant València com una capital de referència mundial en cuina sostenible i innovadora.