Maite Ibáñez destaca que el nou contracte “beneficiarà l’economia local, i impulsarà els menjadors escolars com a espais educatius”

Els menús dels col·legis i escoles infantils de gestió municipal seran elaborats amb productes locals, frescos i produïts de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Així es desprén del nou plec de condicions que determinarà la licitació d’este servici, que durant este curs ha atés a més de 1.000 xiquets i xiquetes (1.060 de 1.216 menors dels citats centres escolars de la ciutat). La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha presentat hui les novetats d’este contracte, “que aposta per les millores tècniques, més que per les econòmiques, fomenta l’alimentació saludable, beneficia l’economia local, i impulsa els menjadors escolars com a espais educatius”.

“Des de la Regidoria d’Educació volem potenciar l’alimentació saludable i, per això, hem introduït millores en els plecs per a la contractació d’un servici de menjador que garantisca que l’alimentació en els centres educatius municipals siga més saludable, ecològica, equilibrada i utilitze productes de proximitat. Per consegüent, els menús seran elaborats amb productes locals, frescos i produïts de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient”, ha explicat Maite Ibáñez.

La regidora d’Educació s’ha mostrat “conscient” de “la importància del paper de l’administració pública per a potenciar models alimentaris més sostenibles, per les implicacions que té tant en la salut com en l’educació de les pròximes generacions”. I en este sentit, el nou plec “aposta per les millores tècniques més que per les econòmiques”. “Queda molt clar que la major puntuació és per a les millores nutricionals, ambientals i formatives”, ha aclarit en detallar que l’oferta econòmica passa del 49% al 10% en la seua valoració general, “amb la qual cosa no serà significativa la rebaixa econòmica en l’adjudicació del contracte, fet que han demandat moltes empreses perquè, fins i tot, estant compromeses amb un bon servici, no poden competir enfront d’empreses més centrades a oferir preus baixos que en una alimentació més de proximitat i qualitat”. “Si bé –ha puntualitzat l’edil- l’increment del cost del servici no repercutirà en les famílies, l’assumeix l’Ajuntament”.

Cítrics, arròs i oli de València

Segons el nou plec de condicions, els menús escolars han de contindre verdura fresca i de temporada diàriament i, com a mínim, el 50% d’estos productes seran obligatòriament ecològics. En el cas de les taronges i mandarines, el 100%. Concretament, els cítrics hauran de ser valencians (indicació geogràfica protegida (IGP), l’oli d’oliva de Denominació d’Origen de la Comunitat Valenciana i l’arròs de València. “I així, s’intentarà acurtar el canal de distribució per a no encarir els productes i millorar la seua frescor, i es beneficiarà el guany directe de l’agricultor, en reduir els intermediaris”, ha ressaltat Ibáñez.

Pel que respecta a la configuració del menú, la regidora també ha destacat que, per exemple, se servirà d’1 a 3 vegades per setmana pescat, sent una d’elles fresc, i es limitarà al mínim el consum de productes precuinats (màxim 3 vegades al mes, quan la Guia de Conselleria estableix un màxim de 6 vegades al mes), fregits, etc

Respecte als criteris dependents de judicis de valor, és a dir, aquells que no es poden comptabilitzar a través de fórmules (projecte educatiu, pla de formació i qualitat ambiental o residus) “s’ha potenciat tant la qualitat de les activitats d’oci i temps lliure, que hauran d’anar d’acord al projecte del centre com la formació del personal de cuina i monitors, tant per al coneixement de noves tècniques culinàries com de les diferents al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, reducció i recollida de residus”.

“Cal tindre en compte que el menjador escolar s’entén com un espai educatiu més, en el qual els xiquets i les xiquetes adquireixen hàbits d’alimentació saludable, de convivència i respecte a l’entorn”, ha subratllat Maite Ibáñez, en informar que els nous plecs “també posen l’accent en el reciclatge i la reducció de residus” i aclarir que, per exemple, el subministrament dels productes es farà, com a norma general, en recipients reutilitzables.

Finalment, la regidora ha destacat que l’Ajuntament ha fet un protocol de seguiment del compliment de les condicions que s’estableixen en els plecs, en col·laboració amb la Regidoria de Salut i Consum. “En definitiva, és un projecte municipal de màxims; els col·legis i escoles infantils municipals són pioners en model d’alimentació saludable i equilibrada i en la lluita contra l’obesitat infantil. I el nostre objectiu és que els xiquets i xiquetes mengen millor”.

El plec de condicions presentat hui afecta el servici de menjador escolar i monitors i monitores de les escoles infantils de Pinedo, Quatre Carreres, Solc, Gent Menuda i Diputada Clara Campoamor, així com dels col·legis municipals Fernando de los Rios, i Benimaclet. El contracte s’adjudicarà per lots i per un muntant total de més de 3,5 milions d’euros.

Les noves condicions per a la prestació del servici han estat impulsades des de la Secció de Centres Educatius de la Regidoria d’Educació, amb el suport i assessorament del Consell Alimentari Municipal de València (CALM) dins del qual està el grup de treball de compra pública, així com del Centre d’estudis rurals i d’agricultura internacional (CERAI), conforme al Pacte de política alimentària urbana de Milà i l’Estratègia agroalimentària de València. També s’ha seguit la Guia de la Conselleria de Sanitat.

