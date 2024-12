Els museus municipals oferixen diferents activitats lúdiques educatives gratuïtes per a les festes de Nadal

Les reserves es poden realitzar a partir de demà dimecres, 11 de desembre, a les 10.00 hores

El regidor José Luis Moreno destaca que són propostes que “permeten al públic interactuar i conéixer la història i la cultura local”

12 museus municipals han organitzat activitats extraordinàries amb motiu de les festes de Nadal. Visites guiades, estades nocturnes, tallers de manualitats, contacontes i altres iniciatives conformen este programa de propostes lúdiques educatives dirigides, principalment, al públic infantil i familiar, prèvia reserva de plaça que es podrà formalitzar a partir de demà, dimecres 11 de desembre.

El regidor de Recursos Culturals, José Luis Moreno, ha informat hui d’estes activitats, “dirigides especialment a la infància, amb la finalitat de promoure el seu interès i vinculació pel patrimoni cultural de la ciutat en què viuen”. “Són una oportunitat educativa que permet al públic interactuar i conéixer la història i la cultura local, fomenten el pensament crític i la curiositat, així com la creativitat”. “A més- ha afegit- este tipus d’experiències resulten enriquidores i tendixen a romandre en la memòria”.

La primera d’estes cites serà dissabte que ve, 14 de desembre, en el Museu de Ciències Naturals, on se celebrarà un taller per a aprendre com es formen les petjades i com les estudien els paleontòlegs, així com per a crear algunes amb les quals decorar l’arbre de Nadal.

Si bé, el gruix de les activitats es concentrarà en els dies de vacacions escolars, a partir del dissabte 21 de desembre. Eixe dia es realitzaran, per exemple, diferents visites guiades per a conéixer l’evolució urbana de València des dels seus orígens fins als nostres dies en L’Almoina, on també se celebraran les Saturnals, festes populars entre els romans que també s’intercanviaven regals com ocorre actualment per Nadal.

La màgia d’eixes dates també centrarà diferents accions organitzades en el Museu d’Història de València (MhV) on el públic infantil podrà conéixer l’origen de l’arbre i el significat dels regals nadalencs, crear una bola de neu decorativa o un collage amb propostes per a l’any nou.

Altres activitats “singulars” per a tota la família seran les que es duran a terme al Palau de Cervelló, on, a més de participar d’una visita teatralitzada, es podrà gaudir d’una nit de festa, com les que es realitzaven en els dies de Nadal en eixe edifici palatí.

Els secrets d’un altre palau, el que acull el Museu de la Ciutat, i de la Casa Museu Benlliure també figuren com a reclam d’este programa d’activitats que inclou, per exemple, una visita per a compartir les anècdotes i curiositats de la família de l’esmentat pintor valencià o la recerca detectivesca d’un quadre suposadament desaparegut.

El programa també contempla una visita guiada a la Casa de Concha Piquer, plena de records d’un Nadal viscut per l’artista en la distància, i viatges al passat per a rememorar la història de les Torres de Serrans i les de Quart, o els refugis antiaeris de l’Ajuntament.