EMT València prohibirà l’accés dels patinets elèctrics als seus autobusos

El Ple del Consell d’Administració d’EMT, que se celebra este divendres, instarà l’Ajuntament perquè modifique el reglament de prestació del servici de transport per a prohibir l’accés d’estos vehicles

És una mesura de seguretat adoptada en sintonia amb molts altres mitjans de transport després de les recents explosions de les bateries d’alguns patinets

El regidor i president d’EMT explica: “No volem riscos de cap mena i ens sumem al consens cada vegada més generalitzat per vetar l’accés d’estos vehicles al transport públic”

EMT València ha pres la decisió que els patinets elèctrics deixen d’accedir als seus autobusos. Es tracta d’una mesura adoptada en sintonia amb les limitacions recentment adoptades pels diferents mitjans de transport del territori espanyol davant l’alarma provocada pels recents episodis després de les explosions de les bateries d’algun d’estos vehicles.

El Ple del consell d’administració d’EMT València, que se celebra este divendres, instarà l’Ajuntament perquè inicie la modificació del reglament de prestació del servici de transport en els autobusos d’EMT per a prohibir l’accés dels patinets elèctrics. Esta mesura és competència del Ple i respon al propòsit d’adoptar solucions que garantisquen la seguretat dels usuaris del transport municipal després que Metrovalència hi ha adoptat limitacions específiques per a este mode de transport.

“No volem riscos de cap mena en els nostres autobusos i després de les recents explosions de bateries en estos vehicles de mobilitat personal hi ha un consens generalitzat per limitar o vetar el seu accés al transport públic. La seguretat dels nostres usuaris és el primer”, explica regidor de Mobilitat i president d’EMT, Jesús Carbonell.

En els autobusos d’EMT València la presència de patinets elèctrics és ara com ara escassa, ja que l’àmplia xarxa de la companyia arriba a bona part de la ciutat. De les últimes enquestes realitzades per al ISC (índex de satisfacció del client), només 16 persones de les 7.760 enquestes realitzades van contestar que accedien en patinet a la xarxa, la qual cosa suposa un 0,2%.