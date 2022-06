Aldaia va ser un dels municipis seleccionats on commemorar l’Any Europeu de la Joventut, amb l’obra ‘El Desig de la Joventut’

Esta setmana Aldaia ha celebrat una jornada molt especial al rebre a un bon grupo de joves del projecte Escena Erasmus amb l’esperançadora i reivindicativa producció ‘El desig de la joventut’, que parla sobre els anhels de la joventut europea i està dirigida per Josep Valero.

El projecte ‘Les Europes Menudes’ és una proposta escènica promoguda per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València que recull l’esperit nòmada del teatre i de la representació activa d’estudiants acollits per la Universitat de València dins del programa Erasmus+, a més d’estudiants locals. Una agrupació que actualment compta amb intèrprets de països com França, Itàlia, Alemanya, Irlanda, o Polònia.

L’obra busca la participació dels assistents amb un posterior col·loqui, entre el públic i el jove elenc, en el qual intercanviar experiències sobre les nostres cultures. Enguany, de fet, és l’Any Europeu de la Joventut i l’objectiu és fer una reflexió precisament sobre la joventut europea, quan a més ens hem trobat amb una guerra a Europa.

Escena Erasmus va presentar així a Aldaia un espectacle polièdric on es tracten temes com la pandèmia virtual, el canvi climàtic o la implicació política de la joventut. Una funció que també relata la forma d’entendre la sexualitat i les relacions emocionals entre els i les joves de hui, i que va reunir a més de 400 espectadors provinents dels instituts d’Aldaia (Beatriu Civera, Carles Salvador i Salvador Gadea), dels Grupos Joop, de l’EMTA (Escola Municipal de Teatre d’Aldaia), i de Corresponsals Juvenils, entre altres.

El regidor de Joventut d’Aldaia, Sergio Gómez, va fer valer l’esforç dels artistes que van dur a terme esta representació, gran part en valencià, i “ha sigut molt emocionant vore una obra tan potent de persones que arribaren en setembre a Espanya i que ni tan sols parlaven l’idioma”.

Després de la funció es va inaugurar, en la façana del TAMA, l’exposició interactiva ‘Talents i desitjos’, una selecció de retrats, realitzats per la fotògrafa Eva Mañez, on es dona protagonisme a persones joves que ja despunten per les seues trajectòries.

Gómez afegix que, amb esta instal·lació es buscava “posar en relleu a totes eixes persones joves d’Aldaia que no són reconegudes i que venen de diferents àmbits: música, júniors, teatre, esports…”.

Tot amb la intenció de, visibilitzar el talent, els projectes i les iniciatives de joves del municipi, com referència de motivació, i traslladant la bona imatge de la joventut. D’esta manera, en l’exposició interactiva, es dona l’opció d’enviar missatges i desitjos de la gent jove al WhatsApp 664 523 144, que apareixeran en pantalla en la façana de l’auditori.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha volgut destacar el valor de la nostra joventut, “Tenim talent i futur i la gent jove té ganes de preparar-se. En temps de dubtes i incertesa hem de redoblar la nostra confiança en el projecte d’una Europa unida, com a motor de progrés, i vosaltres sou el màxim exponent”.

Seguidament, el grup Escena Erasmus, junt amb els nostres Corresponsals i altres agrupacions de joves d’Aldaia, visitaren diversos llocs emblemàtics del municipi com el Museo del Palmito, el Poliesportiu, l’emissora municipal Aldaia Ràdio, o el centre Gent Jove amb els quals conéxier un poc més la nostra cultura i història.

El projecte teatral Escena Erasmus ha sigut guardonat amb el Premi Europeu Carlemany de la Joventut 2011 del Parlament Europeu; Premi Talent Jove 2018 de Caixabank i Levante-EMV; Menció d’Honor Europea per la Promoció del Patrimoni Cultural PEARLE 2018; Premi AVETID 2019, Distinció “Lluís Vives” del Consell de la Generalitat Valenciana 2021 per l’aportació valenciana a la construcció europea i Reconeixement “Dia d’Europa 2022” de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana.