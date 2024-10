Foios obri el termini per a participar en el VII Certamen de Pintura

El premi està dotat amb 3.000 euros i està obert a la participació d’artistes de tota Espanya

L’Ajuntament de Foios, juntament amb el Cercle d’Art, impulsa la creació artística amb una nova edició del Certamen de Pintura de Foios, que del 10 al 31 d’octubre obri les seues inscripcions per a artistes residents a Espanya amb un premi de 3.000 euros.

“Tenim molta estima a aquest certamen, que compta amb una gran acollida i ens permet acostar la pintura en les seues diferents tècniques a la ciutadania, així com recolzar als qui es dediquen o tenen afició per aquesta disciplina”, ha explicat Sergi Ruiz, alcalde i regidor de Cultura.

Ruiz ha recordat que l’any passat van participar 101 persones “de gran talent, que li ho van posar molt difícil al jurat”. Van ser seleccionades i exposades 18 obres i el guanyador va ser Keke Vilabelda per ‘Cracking layers’. A més, van rebre la menció d’honor Alexis Hernández per ‘El soldadito’, Carolina Valls per ‘Shibui 10’, i Rafa del Corral per ‘Sombra y penumbra’.

Bases

El VII Certamen de Pintura de Foios està obert a la participació de majors d’edat residents a Espanya que ho sol·liciten, amb una única obra que mai haja sigut premiada en altres concursos. Tenen plena llibertat temàtica i tècnica i les dimensions no podran superar els 130 centímetres ni ser inferiors a 100.

Del 10 al 31 d’octubre es pot realitzar la inscripció a través de seu electrònica en el següent enllaç: https://foios.sedelectronica.es/?x=naw-uWyYZp-Y70IX32rnhObXHFGQwBWmwgP6p5Qze9l5BlZOBa9oEG96SeKsh66Qlq55tV74cQDIpIfjQaoDVQzT8cHyt8jzE8pFeaxqeKHACOb-xCR3ofyU4PRrJ1xfPMsbvaNOx0*cLL4qeH4F*g1KG1fTgVmHaAS3HikF3gjZkQC80jqrigox3r9af8kjN57Hrok8wH19JyHpkskP8w .

Una vegada tancat el termini, del 4 al 8 de novembre el jurat d’aquesta convocatòria realitzarà la selecció d’unes 20 obres que formaran part d’una exposició. Una d’elles guanyarà un premi de 3.000 euros i passarà a formar part del fons artístic del consistori.

El jurat de la sèptima edició està format per Ximo Amigó, artista plàstic; Neus Carceller, conservadora i comissària d’art contemporani; Carla Albau, assessora d’art i CEO de la Consultoria CLC Art; Hortensia Román, artista plàstica i membre del Cercle d’Art de Foios; i Sergi Ruiz, alcalde i regidor de Cultura.