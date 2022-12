Aquest projecte té com a objectiu incentivar la pràctica del Colpbol als països de la Unió Europea com un esport inclusiu que millora la qualitat de vida de les persones amb diversitat

Foios està sent seu de la trobada final del projecte europeu EU Colpbol Erasmus+ Sport, una iniciativa liderada per l’Associació Esportiva Colpbol i COPAVA (entitat que treballa amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual), que té com a objectiu donar a conéixer i expandir la pràctica i coneixement d’aquest esport inclusiu, mixt i apte per a totes les edats a nivell europeu.

Com ha explicat Juanjo Bendicho, creador del Colpbol i veí de Foios, “aquest projecte va nàixer fa dos anys amb la intenció de difondre el nostre esport a nivell europeu i expandir el nostre objectiu de trencar les barreres esportives per a les persones amb discapacitat. Després de consolidar-se a Espanya, des de l’Associació Esportiva Colpbol, amb el suport de COPAVA, decidírem que era el moment de fer el salt d’una manera estructurada a Europa i afermar la seua pràctica i valors als països europeus”.

Durant aquests dos anys, el Colpbol no només s’ha donat a conéixer a Romania, Grècia, Xipre i Lituània, sinó que s’han desenvolupat recursos didàctics, audiovisuals i ferramentes pedagògiques en diferents idiomes, junt amb la formació directa impartida per Juanjo Bendicho i els tècnics de l’AE Colpbol a entrenadors i professors europeus; i també a les persones amb discapacitat i a les persones de suport, és a dir, familiars, fisioterapeutes o cuidadors. Eines que els permetran posar en pràctica i gaudir d’un esport que, en paraules de Juanjo Bendicho, “ha quedat demostrat que millora la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual, ajudant-los en la integració, les relacions socials i la millora de la salut física, mental i emocional”.

D’aquesta manera, i després de visitar aquests quatre països que formen part del projecte EU Colpbol Erasmus+ Sport al llarg del dos darrers anys, València acull, ara, la trobada final. Més de 20 persones han visitat Foios, acompanyats per l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, i la regidora d’Esports, Mari Carmen Cabo, per a conéixer el bressol del Colpbol.

Ruiz, ha felicitat les persones integrants d’aquest projecte perquè són “el motor fonamental per a aconseguir que la pràctica del Colpbol continue creixent”. En aquest sentit, Bendicho ha recalcat que “es tracta d’una fita històrica que esperem que òbriga la porta de la pràctica d’aquest esport en altres països de la Unió Europea”.

El Colpbol, un esport inclusiu

El Colpbol és un esport d’equip en el qual tots els jugadors i jugadores són imprescindibles per a aconseguir l’objectiu final: el gol en la porteria contrària. Un esport que aconsegueix respondre a les limitacions educatives dels esports tradicionals; un esport vertaderament cooperatiu, que fomenta la igualtat de gènere, és mixt, i amb unes grans potencialitats inclusives. La gran diferència és que poden jugar, en un mateix equip, persones de diferents edats, diferent gènere i amb discapacitat o sense.

L’impuls d’aquest esport fora de la Comunitat Valenciana va disparar-se en 2011, quan el Ministeri d’Educació va concedir al seu creador el Premi Nacional d’Innovació Educativa. A partir d’eixe moment, diferents comunitats autònomes es van interessar per aplicar-lo en els centres educatius i el seu creixement ha sigut progressiu. A més en 2017, es va crear el Campionat d’Espanya de Colpbol, que aquest 2023 tindrà una nova edició amb València com a seu.

Una trajectòria més que consolidada que, a més, ha arribat a països com Finlàndia, Alemanya, Colòmbia, Polònia, Mèxic, França, l’Argentina o Haití. En 2020, arrancava aquest projecte europeu que ja s’ha donat a conéixer en quatre països: Romania, Grècia, Xipre i Lituània i que, segur, continuarà expandint-se a la resta d’Europa de la mà de l’Associació.