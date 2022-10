L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez ha acudit a la inauguració del rocòdrom on ha destacat la rellevància d’esta instal·lació esportiva per al territori valencià i la ciutat

Es tracta del rocòdrom més alt de la Comunitat Valenciana, amb 16m d’altura i vies de fins a 20 metres de longitud equipades amb autoasseguradors

És, a més, el primer rocòdrom valencià que compta amb un mur olímpic de velocitat en el que se celebraran competicions

GAIA Climb ha obert a Alzira el centre d’escalada més alt de la Comunitat Valenciana després de celebrar una inauguració i jornada de portes obertes dissabte passat, 1 d’octubre. La inauguració del nou centre ha comptat amb la visita institucional de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i l’assistència de més de 300 aficionats a l’escalada.

La iniciativa GAIA Climb Alzira té com a objectiu potenciar l’esport valencià i aspira a ser un referent esportiu com a centre de tecnificació i un punt de trobada per a albergar esdeveniments i competicions d’escalada.

Per a això, el nou rocòdrom compta amb una superfície de 825 m² dedicats a l’escalada i el ioga. Es tracta del rocòdrom més alt de la Comunitat Valenciana, amb murs escalables de 16m d’altura i vies de fins a 20 metres de longitud equipades amb autoasseguradors, unes instal·lacions úniques a la Comunitat Valenciana per a la pràctica d’este esport olímpic.

A més, és el primer rocòdrom valencià que compta amb un mur olímpic de velocitat de 15 metres en el qual es planegen celebrar competicions nacionals i internacionals. El rocòdrom incorpora també una zona de Boulder i entrenament de força i resistència, així com una escola d’escalada per a xiquets, encunyada amb la marca “GAIA nanos”.

Esta iniciativa liderada per María Jorques, emprenedora alzirenya de 31 anys, ha sigut recentment seleccionada pel programa d’acceleració LLAMP CV 2022, impulsat per la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana.

“Amb GAIA Climb hem vingut a sumar, és a dir, volem tindre un triple impacte positiu en la comunitat d’escaladors, en la Terreta, específicament a la nostra comarca, La Ribera Alta i en la comunitat educativa i esportiva. Per això hem creat una instal·lació el més alta i completa possible. El rocòdrom està preparat tant per a l’entrenament de xiquets i escaladors principiants com per al desenvolupament de competicions de velocitat en el nostre mur olímpic”, explica María Jorques, directora de GAIA Climb Alzira.

La nau de nova creació, construïda per Blauverd i amb disseny interior de ESPAZIO interiorisme compta a més amb vestuaris, una xicoteta cafeteria, una zona chill out i un jardí per a relaxar-se després d’escalar.

GAIA inaugura el rocòdrom amb una competició d’escaladors i concerts de músics locals

L’acte d’inauguració celebrat este dissabte en el primer dia d’obertura al públic del rocòdrom ha comptat amb la participació de l’Ajuntament d’Alzira, encapçalat per l’alcalde Diego Gómez, qui es va animar a experimentar l’escalada, també el regidor d’Esports, Fernando Pascual i altres membres de la corporació que han destacat la rellevància d’esta instal·lació esportiva per al territori valencià.

“Estem molt satisfets de poder obrir a Alzira les portes d’un espai esportiu i d’oci com este, que és un referent no sols a la ciutat sinó en tota la província. Des de hui la nostra ciutat compta amb un centre que d’una banda està acreditat per a acollir competicions del més alt nivell i d’altra banda rep xiquets i xiquetes que formen part de les escoles que fomenten l’esport base”, ha explicat l’alcalde, Diego Gómez.

Per la seua part el regidor d’esports, Fernando Pascual ha donat la benvinguda a Gaia Climb i els ha traslladat el desig que estes instal·lacions, així com esta pràctica esportiva es consoliden a Alzira.

L’esdeveniment d’inauguració va comptar també amb una competició d’escalada en la que van participar un total de 500 escaladors. Com a colofó de l’esdeveniment, els artistes locals DJ Carlos Villalba i el bateria alzireny Frost Moore van oferir concerts en directe.

Sobre GAIA Climb

GAIA Climb és el centre d’escalada més alt de la Comunitat Valenciana i l’únic amb un mur olímpic de velocitat. El rocòdrom, situat a Alzira (València) aspira a convertir-se en un espai esportiu de referència a Espanya per a l’escalada esportiva com a centre d’entrenament i tecnificació, escola per a xiquets i punt de trobada per a albergar esdeveniments i competicions d’escalada.