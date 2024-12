Galvañ sol·licita al Govern que arbitre solucions per a anticipar el pagament de treballadors afectats pels ERTO

El secretari autonòmic d’Ocupació reconeix que s’ha fet un esforç per part de totes les administracions i s’han reconegut més de 15.000 prestacions que es pagaran el 10 de desembre

Destaca que des de la Generalitat s’han resolt el 98,1 % dels expedients

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha sol·licitat al Govern que arbitre solucions per a anticipar el pagament als treballadors afectats pels ERTO que queden pendents per processar, perquè cap persona es quede sense cobrar abans de Nadal.

Galvañ ha destacat que des del Consell s’ha posat tota la maquinària a treballar perquè la resolució dels ERTO siga la més àgil possible i les persones afectades puguen tindre la seua prestació reconeguda sense necessitat de realitzar gestions. En este sentit, ha assenyalat que actualment s’han resolt el 98,1 % dels expedients presentats.

El responsable de Treball ha reconegut que s’ha fet un esforç per totes les administracions que ha possibilitat que es reconeguen més de 15.000 prestacions, que cobraran el pròxim 10 de desembre.

Així mateix, des de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Generalitat, com a autoritat laboral de la Comunitat Valenciana, s’estan resolent els expedients en un temps rècord.

“No obstant això, cap treballador s’ha de quedar sense cobrar la seua prestació”, ha assenyalat Galvañ, que ha demanat al Govern i al Sepe que posen en marxa solucions immediates.

Cal recordar que les persones afectades per un ERTO tenen dret a prestació contributiva per suspensió del contracte o reducció de jornada per motiu de la DANA. Esta prestació no exigirà períodes previs de cotització (no es necessita haver treballat i cotitzat un mínim de 360 dies) i no hi ha consum de períodes cotitzats.

Així mateix, Labora ja ha restablit el servici en tota la zona afectada per la riuada i atén en els Espai Labora, les oficines mòbils o en els autobusos qualsevol consulta relacionada amb la presentació dels ERTO.

La Generalitat Valenciana ha habilitat l’adreça de correu electrònic dana_ocupacio@gva.es, a la qual es pot enviar qualsevol dubte sobre ocupació que s’haja generat a conseqüència del temporal, així com el portal web Som solidaritat, des del qual se centralitza tota la informació necessària per a trobar informació sobre ajudes i servicis relacionats amb la situació d’emergència arran del temporal.