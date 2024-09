Èxit de la Nit Estellés de Catarroja, celebrant el centenari del poeta.

Poesia i música omplin la Plaça de la Llotgeta en una nit emotiva.

Èxit absolut a la Nit Estellés de Catarroja. La localitat de l’Horta Sud ha celebrat un any més aquesta cita, enguany més especial en coincidir amb l’Any Estellés, que commemora el centenari del naixement del poeta. Les entrades per al sopar s’exhauriren només posar-se a la venda, pel que des de l’Ajuntament es plantegen buscar un espai més gran per a properes edicions.

També va estar present a la Nit Estellés el net del poeta, que apel·lava a la Generalitat Valenciana per no haver-se sumat a l’Any Estellés però es mostrava emocionat per tot l’amor rebut al llarg i ample del territori.

El públic assistent omplia de gom a gom la Plaça de la Llotgeta, on el consistori va preparar taules amb picadeta i beguda per al sopar. Centenars de persones, amb el seu entrepà, gaudiren d’una nit on la poesia i la música van ser les grans protagonistes. Un esdeveniment totalment participatiu, on els veïns i veïnes de Catarroja donaren veu al poeta Estellés damunt l’escenari. Els poemes estaven, fins i tot, repartits per les taules, per si algú s’animava a última hora.

El poble de Catarroja va aprofitar per retre homenatge a l’autor, poeta i bibliotecari catarrogí Ramon Guillem, que va faltar el passat 20 de setembre. En acabar la lectura de poemes, el també catarrogí Miguel Gil va deleitar els assistents amb la seua música.

Aquesta activitat s’inclou dins de la programació que Catarroja ha dedicat a Vicent Andrés Estellés al llarg de l’any, implicant a les escoles i agents culturals del municipi. Així, l’Escola d’Adults i el Col·lectiu pel valencià L’Ullal de Catarroja estigueren presents al sopar, entre d’altres entitats. Per les taules també es repartiren polseres amb versos del poeta, un record d’aquesta nit marcada per la germanor i l’estima per la cultura en la nostra llengua.