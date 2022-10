L’objectiu d’aquesta iniciativa és dotar a les associacions de Guadassuar de nous mecanismes i ferramentes que ajuden a millorar el seu funcionament

L’Ajuntament de Guadassuar, dins de l’estratègia de foment de l’associacionisme local, impulsa l’Escola d’Associacions per dotar a les entitats del poble de mecanismes i ferramentes en diverses matèries que puguen millorar el funcionament i a la vegada facilitar la creació de xarxes de cooperació entre entitats socials i el consistori.

L’Escola d’Associacions de Guadassuar, organitzada per la regidoria de Govern Obert, va poder dur a terme la primera edició el passat dilluns, 17 d’octubre, la qual va comptar amb la presència d’Amparo Calabuig, politòloga i investigadora del Centre d’Estudis de Gènere a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, que va fer una introducció a la perspectiva de gènere en les associacions de Guadassuar. I a continuació d’aquesta formació, es va realitzar altra sobre obligacions de tot tipus per a associacions, per Albert Ituren, PDI Titular d’Escola Universitària del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de València.

La segona jornada de l’Escola d’Associacions es realitzarà el pròxim dilluns, 24 d’octubre, a partir de les 18.00 hores. La primera xerrada tractarà sobre la gestió, ètica i bon govern dins de les associacions, sobre les bones pràctiques dins del teixit social i associatiu i sobre la gestió de les relacions dins de l’àmbit de l’associacionisme, aquesta ponència estarà a càrrec de José Ignacio Pastor, Fundador i President d’Honor de l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM).

Seguidament, a partir de les 19.00 hores, s’impartirà una xerrada anomenada ‘Relacions telemàtiques de les associacions amb les diferents administracions públiques’, on es podrà descobrir i aprendre com funciona la Seu Electrònica, quins tràmits es poden fer telemàticament en el marc de les associacions, com s’utilitza la firma electrònica, quines obligacions telemàtiques tenen les associacions, entre altres. Andrés Boix, professor Titular de Dret Administratiu i Vicesecretari General d’Universitat, serà la persona que realitzarà aquesta última conferència.

“El teixit associatiu de Guadassuar és un dels eixos vertebradors de la cohesió social i del progrés del municipi, i des de l’Ajuntament treballem per donar resposta a les inquietuds que ens mostren”, afirma l’alcaldessa, Rosa Almela. Per altra banda, el regidor de Festes i Govern Obert, Josep Martínez, afig que “amb l’Escola d’Associacions es pretén fomentar i incrementar la participació de la ciutadania en les associacions, aprofundint així en la democràcia participativa”.

L’estratègia de foment i enfortiment de l’associacionisme local compta amb el suport econòmic de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València; així com amb la col·laboració tècnica de consultora social valenciana EQUÀLITAT, participació i igualtat.