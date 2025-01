Indústria canalitzarà les necessitats empresarials en els municipis afectats per la riuada

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, liderada per Marián Cano, assumirà el rol de canalitzadora de les iniciatives i necessitats de les associacions empresarials i de les àrees industrials afectades per la recent riuada.

El secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, ha presidit una mesa de treball amb representants empresarials de municipis com Paiporta, Catarroja, Torrent, Algemesí, Picanya, València-Horno de Alcedo, Riba-roja de Túria i Beniparrell, així com la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval).

Carrasco ha assegurat que la Conselleria arreplegarà i coordinarà les peticions de les entitats empresarials per a oferir respostes més eficients i garantir la reactivació econòmica. “Continuarem treballant amb el sector empresarial perquè l’activitat econòmica es recupere com més prompte millor”, ha afirmat.

Actuacions de l’Ivace+i en emergències

Durant la reunió, Carrasco ha valorat les accions d’emergència realitzades per Ivace+i:

Neteja i condicionament de 40 àrees industrials afectades , amb una inversió de 6,5 milions d’euros.

, amb una inversió de 6,5 milions d’euros. Transport gratuït per a treballadors en polígons industrials danyats.

en polígons industrials danyats. Contractació d’ agents de proximitat industrial per a establir canals de comunicació bidireccionals entre la Generalitat i les empreses.

per a establir canals de comunicació bidireccionals entre la Generalitat i les empreses. Increment fins al 100 % de les ajudes de millora per als municipis afectats per la DANA .

. Convocatòria de 100 milions d’euros en ajudes directes per a empreses i comerços afectats.

Carrasco ha destacat que aquestes mesures reforcen el compromís de la Generalitat per a cobrir les necessitats del sector industrial de manera urgent i efectiva. “Volem garantir que la reactivació econòmica siga una realitat per al màxim d’empreses afectades per la riuada”, ha conclòs.