Ixen a licitació les obres de reforma del jardí de Rodríguez de Cepeda, al barri d’Albors

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat la importància per al veïnat d’esta iniciativa, que compta amb un pressupost d’eixida de 120.000 euros

L’Ajuntament de València ha realitzat la convocatòria de licitació pública per al projecte de reforma del jardí del carrer de Rodríguez de Cepeda, al barri d’Albors, amb un pressupost d’eixida de 120.000 euros (IVA inclòs). El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat que es tracta d’una iniciativa impulsada pel veïnat en el marc dels Pressupostos Participatius, i que dotarà al jardí d’una zona de jocs inclusius i una altra per a gossos. En paraules de Campillo, “serà un nou jardí de referència per a tot el barri d’Albors”.

El projecte, que ha eixit endavant mitjançant el consens i el diàleg amb el veïnat, millorarà de manera substancial esta zona verda del barri d’Albors. De fet, va ser la pròpia Associació Veïnal d’Albors l’entitat que va proposar esta reforma en el marc dels Pressupostos Participatius. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és “dotar al barri d’una infraestructura verda de qualitat”. Campillo ha destacat la reforma vegetal de l’espai, el caràcter inclusiu de la zona infantil, i la separació de la zona de gossos “perquè les persones puguen passejar-los de manera lliure en esta àrea”.

La zona de jocs infantils inclusius disposarà d’un joc elàstic circular i dos carrusels, un d’ells inclusiu. També comptarà amb tres nous tobogans, als quals s’accedirà des d’un xicotet monticle piramidal amb escales, que és una dels senyals d’identitat d’este jardí. Es contempla també la intervenció perimetral de la plaça enjardinada, a més de la citada zona de socialització canina. A més, els treballs respectaran tota la infraestructura verda existent i especialment els arbres de la plaça, que tenen gran port i donen bona ombra durant els mesos més calorosos de l’any.