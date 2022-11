José Soriano aposta per un canvi en l’ICAV amb una baixada de quotes, formació gratuïta, transparència i el torn d’ofici com a principals proposades

El candidat a degà reivindica un Col·legi d’Advocats “transparent, actiu, integrador, modern i eficaç” que treballe decididament “per la seua utilitat i recupere la seua presència en la societat civil”

La candidatura “Canviem. És el moment” la integren també professionals de l’advocacia del prestigi de Rebeca Lino, Sofía d’Andrés, Vicente Ibor, José Ferrer, Maria Clemades, Salvador Silvestre i Trini Piquer.

L’eleccions a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València que se celebraran el pròxim dos de desembre comptaran amb una candidatura que aposta per una renovació en la gestió del tercer col·legi de l’advocacia d’Espanya per nombre de col·legiats. Aquesta opció de canvi és la que lidera l’advocat de Família José Soriano, qui opta a ser el pròxim degà de l’ICAV.

Com va revelar el propi candidat en la presentació del seu programa i equip que va tindre lloc en la Facultat de Dret de la Universitat de València dilluns passat, la candidatura que s’empara en l’eslògan ‘Canviem. És el moment’ pretén gestionar un Col·legi que es mostre “actiu, participatiu, integrador, eficaç i modern” i que ”torne a tindre una presència i influència en la societat civil valenciana i les seues institucions” i no la irrellevància dels últims anys.

José Soriano, al seu torn, va incidir en la qualitat dels serveis que presta l’ICAV, que “no correspon a l’esforç econòmic que suposa estar col·legiat ni a les necessitats que l’advocacia valenciana requereix”, per la qual cosa creu que un projecte continuista aniria “en detriment del que realment ha de representar el Col·legi”.

Principals propostes programàtiques

Una de les mesures que recull el programa que encapçala José Soriano més reivindicada per l’advocacia valenciana és la baixada de la quota col·legial. Així, la proposta de la candidatura és rebaixar-la en un 5% cada any de mandat fins a arribar a un 20% total de rebaixa en el quart i últim any. Així mateix, també es proposa la devolució de la quota mitjançant la congelació de quatre mesos de la quota col·legial, a fi de compensar l’abonada entre el mes març i el mes de juny de 2020 coincidint amb el període de confinament.

Una altra dels aspectes més sensibles per als col·legiats és el de la formació que imparteix l’ICAV, que es proposa gratuïta en tota aquella que siga inicial i contínua.

Quant al torn d’ofici s’advoca per la millora de les condicions de treball i el prestigi dels seus professionals adscrits i de la definitiva solució dels actuals problemes amb l’Administració autonòmica i central. Es proposa crear una Comissió de Gestió del Torn d’Ofici per a millorar el funcionament del sistema i que vetle per la transparència en les seues designacions, guàrdies i coordinació.

Precisament la transparència és un altre dels aspectes importants de la candidatura, i per això s’aposta per un vertader portal de transparència on es conega públicament tot allò que tinga a veure amb les contractacions, subvencions, ingressos i despeses de l’Il·lustre Col·legi, amb el detall de factures rebudes i emeses, amb la finalitat que qualsevol persona pot conéixer d’on ve i on es destina cada euro de l’ICAV.

Una de les línies de treball prioritàries també serà recuperar la presència en la societat civil valenciana, millorant les relacions amb la resta de col·legis professionals i administracions públiques, reprenent al seu torn l’espai en fòrums d’opinió, institucionals i universitaris, per a posicionar a l’ICAV com a referent social jurídic i un nou motor social.

Altres aspectes que recull el programa són els concernent a aspectes tan sensibles com els honoraris i la seua regulació, la deontologia, la responsabilitat civil, eines de protecció del col·legiat en el seu exercici o la igualtat i conciliació.

També té una especial rellevància en la candidatura el projecte de modernització i digitalització del Col·legi, que permeta un millor desenvolupament de la carrera professional en un entorn de ciberseguretat concorde als temps actuals.

Candidatura transversal i multidisciplinària

La candidatura està encapçalada per l’advocat de família José Soriano, qui serà el candidat al degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. Soriano va ser Secretari de la Junta de Govern de l’ICAV entre els anys 2017 a 2020, sent al seu torn Secretari del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats entre els anys 2017 i 2020. A més va ser Diputat 7é de la Junta de Govern de l’ICAV entre els anys 2011 a 2014 i Diputat 1r entre els anys 2015 a 2016. A més ha sigut coordinador de l’Oficina d’Atenció al Col·legiat i Ciutadans des de 2009 a 2010.

Com a candidata a vicedegana optarà Rebeca Lino, advocada especialista en estrangeria. Va ser Presidenta de la Secció d’Estrangeria i Drets Humans entre els anys 2015 a 2019 i representant de la Junta de Govern de l’ICAV en la Subcomissió d’Estrangeria del CGAE entre els anys 2007 a 2013 i entre els anys 2015 a 2018. Va ser Diputada 6a de la Junta de Govern de l’ICAV entre els anys 2011 a 2013 i Diputada 11a entre els anys 2007 a 2009.

Com a candidata a Diputada 1a optarà l’advocada Sofía d’Andrés, especialista en dret del Treball i Seguretat Social, qui va formar part de la Junta de Govern de l’ICAV com a Diputada 6a entre els anys 2005 a 2008 i va ser Coordinadora de la Fundació Assistencial de l’ICAV, abans de la seua fusió, entre els anys 2012 a 2015. A més va ser Presidenta de la Secció de Dret Laboral de l’ICAV entre els anys 2009 a 2013.

L’advocat especialitzat en dret Penal Vicente Ibor serà el candidat a Diputat 3r, qui ja va formar part de la Junta de Govern de l’ICAV com a Diputat 9é entre els anys 2002 a 2007.

La candidatura la completa l’advocat José Vicente Ferrer, especialitzat en dret Civil i Concursal, qui optarà a Diputat 5é; l’advocada María Clemades, especialitzada en Assegurances, Responsabilitat Civil i Herència, qui optarà a ser Diputada 7a; l’advocat especialitzat en l’àrea de Tecnologia Salvador Silvestre qui serà el candidat a Diputat 9é i l’advocada Trinidad Piquer, especialista en dret de Menors i Violència de Gènere qui serà la candidata a Diputada 11a.

L’eleccions se celebraran el divendres dos de desembre, entre les 9 i les 20 hores d’aqueix mateix dia i els col·legiats i col·legiades podran exercir el seu dret al vot en la seu de València, en Plaza Tetuan, i en les delegacions de Massamagrell, Ontinyent i Torrent.