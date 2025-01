L’ Oceanogràfic tanca un any d’avanços científics i la reintroducció d’ espècies en el seu habitat 

En un context global on els mars han afrontat greus desafiaments, la Fundació Oceanogràfic ha tancat un any ple d’avanços científics i d’importants accions de conservació centrades en la protecció de l’ecosistema marí.

Durant l’any passat, s’han aconseguit 31 articles en revistes especialitzades, a més de la participació en 37 congressos, cursos i activitats formatives a nivell nacional i internacional.

Aquests esforços científics han permès estudiar fins a 15 espècies marines i aquàtiques, tres de les quals no havien sigut mai estudiades fins ara.

Conservació i reintroducció d’espècies

Un altre dels grans èxits de l’any ha estat el desenvolupament de programes de conservació, que han permès la reintroducció d’espècies en els seus hàbitats naturals. Prop de un centenar d’animals, incloent tortugues, corals, cavallets marins i taurons, han estat alliberats gràcies als esforços de la Fundació. Aquests programes de reintroducció representen un avenç clau per a la preservació de la biodiversitat marina.

Objectiu: seguir sent líders en investigació i conservació marina

La Fundació Oceanogràfic vol seguir consolidant el seu paper de lideratge en la recerca i conservació de la biodiversitat marina. Els seus esforços per sensibilitzar el públic sobre la importància de preservar els oceans són una part fonamental de la seva missió, per tal de garantir un futur més sostenible per als oceans i les generacions futures.

Amb aquests avenços, l’Oceanogràfic reafirma el seu compromís amb la protecció del medi ambient i el futur dels ecosistemes marins, treballant per a la seva conservació i conscienciació global.