La 35 edició de la Volta a Peu a Sueca, tanca la mostra esportiva d’enguany i torna a recuperar l’essència dels seus orígens amb 8 km de recorregut i eixida i meta al carrer Sequial.

Hem recuperat la idea inicial de ser una carrera popular en les festes del poble

Durant 2023, alguns aficcionats habituals a les carreres, ens comentaven que així com l’arròs se sega i s’arreplega a final de setembre, sembla que si no tenim la Volta a Peu en el programa de festes de Sueca, ens quedem una mica orfes i ens falta alguna cosa. Aquesta reflexió també l’hem feta al si de Peus Quets, arribant a la mateixa conclusió: la Volta a Peu s’ha de fer en Setembre!

Amb eixa intensió hem treballat de valent des de fa uns mesos i , finalment, amb una barreja d’ilusió, experiència i ganes de treballar, s’ha dut a terme, fent-se realitat novament eixa prova que va nàixer fa més de 35 anys i que ha passat per diverses etapes, canviant recorreguts i distàncies varies vegades, però que ara ha recuperat la idea inicial de ser una carrera popular en les festes del poble, a la que enguany hem afegit una caminada de 7 Km passant per la vorera del riu Xúquer des del centre del poble.

L’última setmana ha sigut intensa: amidar el circuit, netejar el cordó del riu, coordinar tot el dispositiu amb el departament d’esports de l’Ajuntament de Sueca, amb la Policía Local i Guardia Civil…etc. Divendres 27 de setembre per la vesprada i dissabte 28, un grup de membres del club, començaren a entregar dorsals i samarretes de la Volta a Peu en el Casino Ateneu, mentre altre grup senyalitzava el circuit i preparaven l’avituallament, pódium, repartiment de tanques i organitzaven al personal voluntari, majoritariament del Grup Senderisita “Olivetes Xafaes“, junt a altres persones de manera particular. Va arribar el dia 29, dia de la prova i a les 6:30h del matí, ja teniem al carrer Sequial als membres de Peus Quets, preparats a dispossar tot el necessari en l’eixida i meta abans de les 9:00h: arcs, megafonía, tanques, cronometratge, …etc. tot a punt!

Faltant 1 minut per a donar el tret d’eixida, l’speaker per a esta ocasió, en nom del Club i de l’Ajuntament de Sueca, va dirigir unes paraules de reconeixement al corredor veterà Alfredo Alapont Casanova, per la nombrosa cantitat de carreres que ha corregut, rebent un fort aplaudiment dels prop de 400 participants que prengueren l’eixida puntualments després del compte enrere i acompanyats pel soroll de la traca.

El dia acompanyava a córrer, gens de vent, sol esplèndid, bona temperatura i un magnífic ambient van fer que totes i tots els participants gaudiren del recorregut i en finalitzar ens van donar l’enhorabona per la bona organització i pel treball dels prop del centenar de voluntaris que vigilaren tot el recorregut, procurant que no quedara cap deixalla per les voreres del riu.

En arrivar a la meta, aigua i un bon avituallament els esperava per recuperar forces. Abraços, animades converses i rialles entre els participants van posar fi a un bonic matí esportiu. Cal dir que els guanyadors absoluts de la prova van ser José Luis Almiñana, de Cullera, i Sara Bonillo, de Sueca i els guanyadors de l’sprint especial van ser Javi Lletí i Sara Bonillo, els dos de Sueca. Junt a ells, la resta dels 3 primers clasificats de cada categoría, també reberen el seu trofeu en el pòdium, de la mà dels membres del Club i de l’alcalde de Sueca.

Des de Peus Quets, volem agraïr la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, dels patrocinadors, de les Forçes de Seguritat, Creu Roja, prensa i televisió local, al nostre spikear i sobretot a les quasi 500 persones que han participat corrent, caminant o en el voluntariat de la 35a Edició de la Volta a Peu a Sueca 2024.