La Burjajove 2025 obri les seues portes amb activitats per a tota la família a Burjassot

Burjassot enceta l’any nou amb la Burjajove 2025, un esdeveniment que oferix una gran varietat d’activitats gratuïtes pensades per a totes les edats.

Organitzada per la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros, la Burjajove es desenvoluparà del 2 al 4 de gener a la Casa de Cultura, amb l’objectiu de convertir els últims dies de les vacances nadalenques en una experiència plena de diversió i emoció per a les famílies del municipi.

Inici amb la Pequedisco

La Pequedisco, programada per al dijous 2 de gener a les 18.00 hores, serà l’encarregada d’inaugurar l’edició d’enguany. Música, ball i diversió s’uniran en una vesprada màgica que reunirà desenes de xiquetes, xiquets i les seues famílies.

Divendres i dissabte replets d’activitats

El divendres 3 de gener, la diversió continuarà en horari de vesprada, de 18.00 a 20.00 hores, amb:

Fira esportiva inflable , per a xiquetes i xiquets de 4 a 12 anys.

, per a xiquetes i xiquets de 4 a 12 anys. Zona de videojocs , dirigida a joves de 8 a 16 anys.

, dirigida a joves de 8 a 16 anys. Àrea de Lego i psicomotricitat infantil, pensada especialment per als més menuts, de 0 a 4 anys.

Les mateixes activitats es podran gaudir el dissabte 4 de gener, aquesta vegada en horari de matí, de 11.00 a 14.00 hores, per a qui preferisca començar el dia amb diversió.

Un esdeveniment per a tota la família

La Burjajove 2025 oferix dies d’oci, festa i diversió en què es pretén que participen totes les famílies del municipi. La Regidoria de Cultura i Joventut anima a tots els veïns i veïnes a sumar-se a aquestes jornades festives que s’han convertit en un referent del Nadal a Burjassot.