Enguany hi han participat 90 persones i, des de l’any 2016, un total de 946

Hui s’ha celebrat a la sala de premsa de Tabacalera la cloenda de la setena campanya del Voluntariat pel valencià a l’Ajuntament de València, organitzat pel Gabinet de Normalització Lingüística en col·laboració amb el Servici de Formació i Escola Valenciana. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, qui ha presidit l’acte, ha destacat que enguany hi han participat 90 persones i, des de la primera campanya, l’any 2016, un total de 946.



Durant l’esdeveniment, algunes de les persones participants han contat la seua experiència en el voluntariat, a través de vídeos, fotografies i també presencialment. En general, una experiència que han trobat “molt positiva”, en el sentit que han avançat a l’hora d’expressar-se en valencià i també en la comunicació amb altres companys i companyes.

Lluïsa Notario ha subratllat les xifres de participació i s’ha referit a “la voluntat de l’equip de govern municipal d’aconseguir un ús simètric i sostenible del valencià, que ha de comptar amb la implicació de tota l’estructura municipal”.

Així mateix, l’edil ha fet un repàs de les accions dutes a terme en les darreres setmanes en relació amb la promoció del valencià, com ara l’atorgament de les ajudes als comerços per al foment de la llengua pròpia; la presentació del projecte “Música per la Igualtat”, en col·laboració amb la Regidoria d’Igualtat; l’aprovació de la carta de servicis del Gabinet de Normalització Lingüística o la campanya de la carta als Reis d’Orient.

Finalment, s’ha fet lliurament d’uns reconeixements al servici municipal amb més participants, a la voluntària que ha participat en més edicions i als components del grup guanyador del joc lingüístic paraulògic que s’hi ha desenvolupat.

Notario ha remarcat que “el voluntariat pel valencià facilita l’accés a la nostra llengua a tot el personal de l’Ajuntament per tal de poder complir amb l’obligació legal de l’Administració d’atendre la ciutadania en la llengua que trie i alhora estrendre’n l’ús a tots els àmbits de la vida ciutadana”.