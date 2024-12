La Casa de la Dona de Torrent submergeix a les famílies en l’aventura marina de l’Oceanogràfic de València

En el marc del ‘Pla Corresponsables 2024’ de la Generalitat Valenciana

Durant aquests dies festius, la Casa de la Dona de Torrent està realitzant una sèrie d’activitats culturals molt especials adreçades als més joves.

Gràcies a la subvenció del Pla Corresponsables, els dies 26, 27 i 30 de desembre, un grup de xiquets i xiquetes està gaudint d’unes sortides educatives a l’Oceanogràfic de València, totalment gratuïtes.

En aquesta primera jornada, els petits visitants han estat rebuts per figures clau en la promoció de la igualtat i la diversitat a la Comunitat Valenciana. Entre elles, ha estat Davinia Bono, directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, que ha volgut acompanyar els xiquets en aquesta experiència única, demostrant el compromís de la Generalitat Valenciana amb la conciliació i el benestar de les famílies.

Aquestes sortides culturals tenen com a objectiu fomentar l’aprenentatge i la curiositat dels més xicotets, a la vegada que promouen valors com la igualtat i la diversitat.

L’Oceanogràfic, amb la seua gran varietat d’espècies marines, es converteix en l’escenari perfecte per despertar la imaginació i l’interés per la natura dels més petits.

Finalment, Chust, Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Torrent, ha mostrat la seua satisfacció per aquesta iniciativa: “Aquestes sortides culturals són una mostra més de l’compromís de l’Ajuntament de Torrent per oferir als nostres joves oportunitats d’aprenentatge i diversió. Gràcies al Pla Corresponsables de la Generalitat podem dur a terme projectes com aquest, que contribueixen a conciliar la vida laboral i familiar”.