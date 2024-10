La Conselleria d’Educació s’amaga davant els impagaments del Pla Edificant a Manises

El conseller Rovira deixa plantada a la comunitat educativa de Manises enfront de l’amenaça de la paralització de les obres per impagaments de la Generalitat

L’Ajuntament de Manises lamenta l’actitud del conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, qui no s’ha presentat a la seua pròpia convocatòria de mitjans i visita a tres centres educatius de Manises, per a evitar donar resposta als impagaments que la Conselleria té amb l’empresa adjudicatària de les obres de millora dels CEIPs Félix Rodríguez de la Fuente i Benjamín Benlloch, emmarcades en el Pla Edificant.

En el seu lloc, el Director general d’Infraestructures Educatives de la Generalitat, Jose María Larena, ha sigut qui s’ha personat, en primer lloc en el CEIP Joan Fuster, després d’haver ignorat fins a tres ocasions des que va assumir el càrrec al juny de 2024, la sol·licitud d’atenció per part de l’Ajuntament de Manises.

El seu predecessor, Rafael Varcárcel, ja es va comprometre durant una visita al centre en febrer d’enguany, a agilitzar la delegació de competències dins del Pla Edificant – pendents de resolució des de juny de 2023 per part de la Conselleria – per a dur a terme les millores que tant necessita aquest centre educatiu.

Set mesos després d’aquella promesa, el CEIP Joan Fuster segueix abandonat per part de la Direcció General d’Infraestructures Educatives i, en definitiva, per la Conselleria d’Educació.

A continuació, Larena – i no el conseller, com es va anunciar ahir en premsa – , s’ha dirigit als CEIPs Félix Rodríguez de la Fuente i Benjamín Benlloch, dos centres que ara veuen amenaçada la finalització de les seues obres de millora a escasses dues setmanes d’acabar, a causa de l’impagament per part de la Conselleria d’Educació a l’empresa constructora, Vainsa-Globaltec, que ascendeix a 2.224.519,47 €.

L’Ajuntament de Manises, ha rebut hui la sol·licitud de paralització de les obres per part de la constructora, qui al·lega un “perjudici financer” inassumible per la seua part i derivat del deute que la Generalitat ha contret.

En aquest sentit, el consistori maniser ja està treballant a evitar, coste el que coste, aquesta suspensió, pels clars perjudicis que aquesta suposaria a l’alumnat i a les famílies dels centres. No obstant això, la solució només pot aportar-la la Conselleria d’Educació, liquidant l’impagament de manera immediata. És per aquest motiu pel qual, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Manises, exigeix a la Generalitat Valenciana que resolga, com més prompte millor, el deute amb l’UTE i que afronte la seua responsabilitat en aquest assumpte.